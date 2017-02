Directe: Concert per als refugiats

15.000 persones assisteixen aquest vespre al concert solidari organitzat per la campanya 'Casa nostra, casa vostra' per reivindicar l’acollida de refugiats a Catalunya. 900 entitats li donen suport, en una de les iniciatives més transversals dels últims anys. Una cinquantena d'artistes actuen en el concert, un espectacle dirigit per la Fura dels Baus. Noms que van de Sopa de Cabra a Sílvia Pérez Cruz, i de Farruquito a Joan Manuel Serrat.





