'Dirty dancing' trepitja fort al Tívoli

El repte principal a l'hora d'adaptar una pel·lícula al teatre, i més una de tan icònica com 'Dirty dancing' (1987), és complir les expectatives del públic, que està plenament condicionat per la peça original. El musical, que s'ha estrenat al Teatre Tívoli de Barcelona, on es podrà veure fins al 12 de març, sembla que està donant la talla: després d'omplir gairebé cada dia a Madrid durant dos mesos, abans de l'estrena a Barcelona ja se n'havien venut 55.000 entrades. "Està creant sensació a Barcelona", diu Hector Rojas, de Grup Balaña, que ha anunciat que l'obra tornarà a la capital catalana al desembre.

Fidel a la pel·lícula, l'espectacle es caracteritza pels balls sensuals al ritme de la música original (gravada i acompanyada amb quatre músics dalt de l'escenari) sense traduir-ne l'idioma, però no és un musical convencional: "Nosaltres, com a protagonistes no cantem, i això fa que les inquietuds dels personatges estiguin reflectides en el text, com a la pel·lícula", explica l'actor Christian Sánchez, que encarna a l'atractiu Johnny. Per tant, l'obra s'allunya del xou musical i dona molta importància a un guió que pretén transportar l'espectador a una altra època i emocionar-lo, tot i que sàpiga què passarà. "Tenim moltíssim suport del públic perquè estimen els personatges; el seu nivell de predisposició i entrega és enorme", reconeix l'actriu Amanda Digón, que interpreta la Baby.

'Dirty dancing' és una obra complexa no només pel ball, sinó també per la història. Les escenes curtes gairebé sense diàleg del film, que són molt importants per fer la transició del personatge, han suposat una gran dificultat per als actors a l'hora de representar-les dalt de l'escenari perquè no compten amb "un primer pla que ens ressalti l'expressió", diu Sánchez. Tot i així, han procurat captar l'essència i la motivació dels personatges per apropar-se al màxim possible a la història original. De fet, l'equip ha necessitat l'aprovació prèvia de l'escriptora i productora del film, Eleanor Bergstein, que va veure les gravacions de les audicions dels barcelonins Sánchez i Digón des de Nova York.

El musical està pensat per a tots els públics, fins i tot per als que no coneixen la pel·lícula. "És una història universal i molt actual amb la qual els adolescents s'hi poden sentir identificats", comenta Sánchez, que remarca que és un musical que trenca tabús i que ofereix una història poc comuna en el sector. Després de les cinc setmanes a Barcelona, 'Dirty dancing' tornarà a fer estada a Madrid fins al juny i iniciarà una gira per l'Estat.