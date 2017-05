260x366 Dissenyar amb pell humana, sal i suro reciclat Dissenyar amb pell humana, sal i suro reciclat

Lady Gaga no només ha treballat amb els modistes més esbojarrats sinó també amb els dissenyadors més punters. Per representar el seu propi renaixement al videoclip del tema Born this way, va demanar a l’holandès Bart Hess que li dissenyés unes protuberàncies de làtex per al rostre i les espatlles i un vestit que semblava fet amb llimacs. No és gaire habitual que creacions tan experimentals arribin a tenir una visibilitat tan massiva. Bart Hess és aquests dies a Barcelona, però no ha vingut per vestir cap estrella del pop sinó per participar avui en la tercera edició del Demo, el festival de disseny innovació que organitza l’ADI-FAD, l’associació de disseny industrial FAD. “El Demo és la contraposició dels Premis Delta. Aquí l’important no és el producte, sinó el procés i l’experimentació”, explica el dissenyador Diego Ramos, que dirigeix aquest esdeveniment juntament amb Saül Baeza. “L’objectiu dels experiments és obrir nous camins”, subratlla.

En aquesta edició les conferències i les altres activitats, que finalitzaran diumenge, se centren en el biodisseny. Dimecres la dissenyadora Tina Gorjanc va explicar com havia creat una línia de productes de luxe amb pell humana que té l’ADN del difunt modista Alexander McQueen, i avui Alexander Taylor explicarà per què les vambes que ha desenvolupat per a Adidas, teixides en una sola peça, són més sostenibles que les d’altres marques.

El Demo se celebra al Disseny Hub però no és només per a professionals. Per exemple, la galeria Dada Studios (Pallars, 74) acull una exposició en què el públic podrà descobrir que l’experimentació és cabdal tant per a dissenyadors consagrats com Antoni Arola, Curro Claret i Martí Guixé com per a joves, com Julen Ussia. S’hi pot veure una instal·lació de Raquel Quevedo feta amb cristalls de sal acolorits que també és la imatge del Demo. La llibertat amb què l’autora tria un material que creix orgànicament està als antípodes d’un dissenyador típic.

Les peces exposades reflecteixen preocupacions com la sostenibilitat i la interacció amb els usuaris. “M’interessa més la bellesa moral i ètica del procés de creació que la del resultat final”, explica Jorge Penadés, que ha fet un test amb porexpan reciclat. Julen Ussia participa en la mostra amb unes tauletes fetes amb tela metàl·lica i plaques ceràmiques, unides per unes anelles que també podrien servir per crear altres mobles. “La peça s’acaba de fer amb l’usuari”, afirma Ussia. El disseny d’Antoni Arola és fruit d’haver tornat a treballar en una de les seves làmpares, que ara apareix concentrada en una bombeta halògena motoritzada que recorre de dalt a baix un plafó pintat amb un degradat que va del blanc al vermell. “L’objectiu és reproduir la llum d’una posta de sol”, explica l’autor.