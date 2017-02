Un assassí en sèrie inspirat en Donald Trump? La propera pel·lícula de Lars Von Trier

El cineasta danès Lars von Trier prepara 'The house that Jack built', una pel·lícula sobre un assassí en sèrie que estarà protagonitzada per Matt Dillon i que pren la seva inspiració directament de l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, o com a Von Trier li agrada dir, l'Homo Trumpus.

Segons The Guardian, la pel·lícula seguirà els passos d'un home "molt intel·ligent" durant dotze anys per retratar la seva conversió en un assassí en sèrie. "La pel·lícula repassa els crims que defineixen el seu desenvolupament com un assassí en sèrie", apunta el director.

"'The house that Jack built' celebra la idea que la vida és malvada i perversa, una cosa que està tristament provada després del recent triomf del de l'Homo Trumpus, el rei de les rates", afirma el director de 'Melancolía' i 'Dogville'.

El rodatge començarà a Suècia al març, abans de traslladar-se el maig a Copenhaguen. La pel·lícula té prevista l'estrena el 2018 i, a més de Dillon, comptarà al seu repartiment amb l'alemany Bruno Ganz, Riley Keough i Sofie Grabol.

Fa uns dies, Von Trier va publicar una foto per promocionar el projecte en què apareixia amb una dalla i tocant una campana, "una imatge evocadora amb una referència cinematogràfica", en al·lusió a la cinta d'horror 'Vampyr' de 1932 dirigida per Carl Theodor Dreyer.