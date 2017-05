Dones agafades a les regnes de la seva vida

Sona Single ladies, de Beyoncé, per donar la benvinguda a la diputada de la CUP Anna Gabriel i a l’escriptora Kate Bolick a l’escenari del festival Primera Persona. La cançó ja és una declaració d’intencions. Totes dues venen disposades a parlar d’aquelles persones, llocs i experiències que els van fer agafar les regnes de la pròpia vida per construir-se-la a mida, sense les interferències de la pressió social. “Serà una conversa guiada per un catàleg de despertadores”, avança Gabriel, apropiant-se del concepte que Bolick fa servir al llibre Solterona (Malpaso, 2016) per referir-se a aquelles dones que la van “despertar” i li van fer veure que no necessitava el matrimoni per donar forma a la pròpia identitat. De fet, la relació entre les dues va sorgir quan Bolick va voler conèixer Gabriel arran de les declaracions sobre viure en tribu. “Als Estats Units seria impensable que una política fes això”, diu.

Les seves primeres dones de referència es troben dins de les mateixes famílies. Gabriel cita la seva àvia, “una dona que era feminista sense saber-ho”, mentre que Bolick parla de la seva mare, que va morir quan ella tenia 23 anys. “Em va ensenyar que la gent et pot influir malgrat que hagi mort”, destaca. La filòsofa Simone de Beauvoir treu el cap ben aviat a la conversa com una de les “despertadores” de Gabriel, que la va descobrir amb 16 anys i va quedar impactada pel fet que mantenia una relació oberta i no convivia amb la seva parella. “Em fascinava aquesta idea de veure’ns només quan ens vingui de gust, sense la quotidianitat empeltada de rutina”, admet la diputada de la CUP, que reivindica el retorn “al veritable valor dels nostres cossos” per evitar “els petons forçats, robats i de tràmit”.L’escriptora Virginia Woolf tampoc es pot deslligar d’aquesta reivindicació. “Deia coses que mai ningú havia gosat pronunciar abans. Fins i tot va prendre el control de la pròpia mort”, afirma Bolick.

No només les persones són la clau per desempallegar-se de les cadenes socials. Gabriel mostra un seguit de tuits que tenen, com a denominador comú, els insults cap a ella. “Vull que se’m jutgi per la meva aportació a la política, no per la meva talla de sostenidor”, sentencia la diputada, que posa èmfasi en “la crueltat” a la qual se sotmeten les dones “pel fet de voler triar la pròpia forma de vida”.

Bolick assenteix amb contundència. A ella una de les revelacions cabdals va arribar-li a través del dibuix d’una dona sola en un bar. “Vaig veure una versió meva del futur i vaig pensar que em volia pertànyer només a mi mateixa”, explica. La il·lustració reflecteix la base del seu llibre, en què defensa que es pot ser soltera sense sentir-se culpable i no passa res. Però més enllà de Beyoncé, la cançó que expressa amb més convicció i fermesa el missatge del tàndem femení és I tu, sols tu d’El Diluvi, que n’ha fet un videoclip amb imatges històriques de dones lluitadores en diferents contextos. Gabriel confessa que és una de les seves armes: “Quan estàs cansada o desanimada, te la poses i et passen tots els mals. Llavors surts a enfrontar-te amb el que vingui, sigui el que sigui”.