Ed Sheeran arriba a un acord per tancar la demanda per plagi de 'Photograph'

El cantant britànic Ed Sheeran ha posat punt final amb un acord al conflicte amb els compositors Martin Harrington i Thomas Leonard, que l'havien demandat per plagi. Els compositors havien presentat al juny una demanda argumentant que la cançó 'Photograph', composta per Sheeran i Johnny McDaid, tenia "similituds considerables" amb el tema 'Amazing', que ells van crear i que va interpretar Matt Cardle al disc 'Letters' (2011). Segons 'The Hollywood Reporter', els músics han arribat a un acord amb Sheeran per retirar la demanda, tot i que les condicions del pacte no s'han fet públiques.

Harrington i Leonard acusaven Sheeran de plagi perquè, segons deien, les dues cançons comparteixen "39 notes idèntiques" a les seves tornades. Els compositors demanaven 20 milions de dòlars com a indemnització. 'Photograph' forma part de 'X', el segon disc de Sheeran, que es va publicar el 2014.