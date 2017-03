Emilio Gutiérrez Caba, premi d'honor de la Mostra de cinema llatinoamericà de Lleida

Durant la inauguració de la 23a Mostra de cinema llatinoamericà de Catalunya, el 30 de març, se li farà entrega del premi d'honor a l'actor Emilio Gutiérrez Caba. El certamen, que se celebrarà del 27 de març al 2 d'abril a Lleida, també premiarà els cineastes Jordi Cadena i Francesc Betriu per la seva creativitat en el cinema català i atorgarà el premi Ángel Fernández Santos a Javier Tolentino, director del programa del cinema de Radio 3 'El séptimo vicio'.

Emilio Gutiérrez Caba, nascut a Valladolid, compta amb una llarga trajectòria professional: ha treballat en el món de la producció, el teatre i el cinema. Ha rebut diversos premis com ara el Goya al millor actor de repartiment pel film 'La comunidad', d'Àlex de la Iglesia, el 2001, i per 'El cielo abierto', de Miguel Albaladejo, l'any següent. També va ser nominat l’any 2007 per 'La torre de Suso', de Tom Fernández. Entre els últims films, ha treballat el 2015 a 'Palmeras en la Nieve' i 'Anacleto: Agente secreto'.

Pel que fa al teatre, el 1968 va crear la seva pròpia companyia al costat de Maria José Goyanes amb la qual ha estrenat obres clàssiques i ha intervingut en peces de creadors contemporanis. Algunes de les seves obres més representatives són 'La mujer de negro', del 1998, que va recórrer l'Estat durant gairebé quatre temporades, 'El príncipe y la corista' del 2003 i 'La muerte y la doncella' del 2008.

Programa

Vuit documentals, nou llargmetratges i vuit curtmetratges de nacionalitats diferents competiran a la Secció Oficial de la mostra. Entre els curtmetratges presentats hi haurà el nominat a l'Oscar i guanyador de la Palma d'Or 'Time Code'. També hi haurà sessions especials a la Universitat de Lleida.

540x306 Fotografia de l'exposició 'FILA 7' de Juan Plasencia / JUAN PLASENCIA Fotografia de l'exposició 'FILA 7' de Juan Plasencia / JUAN PLASENCIA

En el marc del certamen l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida acollirà l’exposició 'FILA 7, cinemes amb història' que es podrà visitar del 27 de març al 29 d’abril. Es tracta d'un reportatge fotogràfic de Juan Plasencia, en el qual es reuneixen els testimonis de persones que estan al capdavant dels 43 cinemes de sala única que encara hi ha a l'Estat. Alguns d'aquests cinemes porten més de dos segles funcionant i ara, aquestes llegendàries sales lluiten per no tancar. Aquesta exposició ha itinerat per diverses ciutats de l’estat com Madrid, Castelló i Barcelona.