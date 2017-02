Emmanuel Guigon: "Odio les exposicions en què les obres il·lustren un discurs filosòfic"

Emmanuel Guigon (Besançon, 1959) ha concedit la primera entrevista com a director del Museu Picasso mentre acaba d’establir-se a Barcelona. És un vell conegut de l’Estat: en els últims 30 anys ha treballat en institucions com l’IVAM, el Museu Reina Sofia, el Macba, la Fundació Joan Miró i el mateix Picasso. I tot i que va arribar fa pocs mesos al Picasso, ja ha posat les bases per transformar l’accés i la planta baixa i la col·lecció permanent. “Vull canviar la imatge del museu”, afirma. En aquest sentit, vol “multiplicar” les exposicions, les activitats i els públics. També treballa en un projecte d’exposició sobre un aspecte inèdit de l’artista malagueny: la seva relació amb els aliments i la cuina. El seu mandat promet intensitat i sorpreses i afirma que tampoc tem la competència d’un possible Ermitage a la ciutat: “No és competència, és un estímul”.

Abans de dirigir el Museu Picasso, estava al capdavant dels museus de Besançon. Què el va atraure del museu i de Barcelona?

Entre dues o tres possibilitats, la que em va fer més il·lusió va ser el Museu Picasso, per moltes raons. Tenia ganes de tornar a un museu d’art modern. El Museu Picasso és una institució molt singular: té una identitat local i alhora internacional molt forta, tant pel seus edificis com per la col·lecció.

Creu que el Museu Picasso és prou reconegut internacionalment?

És conegut, perquè va ser el primer Museu Picasso, és molt visitat i té una col·lecció que li dona una singularitat molt forta. El nivell dels visitants, que hem pogut conèixer a través d’un estudi, no és el del turista mitjà, sinó que un 70% és turisme cultural. Però hem de reforçar la xarxa internacional de museus Picasso i donar més a conèixer la feina que fan els diferents departaments. El de restauració ha guanyat premis internacionals, però la informació no circula prou.

El percentatge de públic local, de la resta de Catalunya i de l’Estat va ser molt baix el 2016, només d’un 6,9%. Ha pensat com compensar aquest desequilibri?

Tenim molt poc públic local i de la resta de l’Estat. Un dels reptes és obrir-nos al públic barceloní, però no només el públic cultural, sinó també a públics més variats. Un museu no és un temple, s’han de multiplicar els gestos, les estratègies i les maneres de fer en nivells com la mediació, les activitats pedagògiques i la creació contemporània perquè vingui més gent d’aquí. Vull més públic, més públic local i que el museu tingui més presència internacional. El museu funciona ara només a nivell turístic, però no pot fer-ho igual tota la vida; s’ha de renovar el públic.

Creu que, a Barcelona, el turisme s’està menjat la cultura?

S’ha de posar ordre en algunes qüestions turístiques, com les terrasses i els pisos turístics il·legals, i crec que l’alcaldessa ho vol solucionar. Però no crec que la pressió turística sigui un problema al Museu Picasso. Tenim recursos gràcies al fet que venem moltes entrades, i si volem tenir una programació més ambiciosa i fer adquisicions també haurem de trobar més fonts de recursos a través del mecenatge. Picasso i Barcelona són dos atractius molt forts per al mecenatge, malgrat que no tenim les lleis que hi ha a França.

L’obra de Picasso s’hauria d’abordar des de perspectives més innovadores?

Hem de jugar amb la singularitat de la col·lecció, però odio les exposicions, que es fan sovint en molts països, en què es busquen obres d’art per il·lustrar el discurs d’un filòsof o un comissari. Crec que és una falta de respecte a l’artista, a l’obra d’art i al públic, és un contrasentit. El discurs s’ha de construir a través de les obres. És així com es pot produir més emoció i més reflexió.

La relació del seu predecessor, Bernardo Laniado-Romero, amb els treballadors del museu no va ser fàcil. Com ha trobat l’equip?

Segons el que m’han dit, va haver-hi friccions en els últims anys, i crec que s’ha de refer una mica la cohesió i la comunicació. Espero que amb mi sigui el contrari: vull que hi hagi una dinàmica creativa i d’entusiasme. Un museu és una tasca col·lectiva i cada treballador hi està contribuint amb la seva feina.