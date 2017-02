L'Escolania de Montserrat farà una gran gira pels Estats Units

L'Escolania de Montserrat se'n va de gira pels Estats Units. A finals de juny, el cor de nens marxarà dues setmanes per actuar a ciutats com Washington, San Franciso, Los Angeles i Nova York. Es tracta de la gira més important de l'escolania i passarà per auditoris i catedrals tan emblemàtics com la de Sant Patrici a Nova York i el festival que commemorarà el centenari del president John F. Kennedy.

Després d'inaugurar el 'tour' el 29 de juny a la catedral de Sant Patrici, l'endemà l'Escolania participarà en una 'performance' al Metropolitan Museum of Art de Nova York, on es conserva una part del claustre del Monestir de Sant Miquel de Cuixà. La gira continuarà el 2 de juliol a Washington, on el cor actuarà al migdia en una missa a la Basílica Nacional dels Estats Units i al vespre en l'església de Trinity.

Una peça original per a l'homenatge a Kennedy

Dins dels actes d'homenatge pel centenari del naixement del president John F. Kennedy, el 3 de juliol l'Escolania actuarà al John F. Kennedy Center for the Performing Arts interpretant una peça en català creada especialment per a l'ocasió per Bernat Vivancos, antic director del cor. L'endemà, 4 de juliol, els nens del cor assistiran a la desfilada del Dia Nacional dels Estats Units i al concert simfònic que té lloc davant del Capitoli.

El 6 de juliol l'Escolania compartirà cartell a San Francisco amb el Pacific Boychoir Academy, guanyador de dos premis Grammy, i el 8 de juliol actuarà amb el Children’s Chorus a Los Angeles, on també participarà a la missa de la Christ Cathedral Arboretum.

L'Escolania de Montserrat ja va visitar els Estats Units el 2014 actuant a Nova York, Maryland i Nova Jersey i Washington. La nova gira compta amb la col·laboració de La Caixa, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Immobiliària Colonial, Grífols, un antic escolà de Montserrat i dues aportacions particulars més.