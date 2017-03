10 propostes culturals per al cap de setmana

‘Escriure el passat’, la nova edició del festival MOT

Girona i Olot. Fins a l'1 d'abril

Engega la 4a edició del festival literari MOT, que se celebra a Olot fins al 25 de març i a Girona entre el 30 de març i l’1 d’abril. Sota el lema ' Escriure el passat', la cita es proposa explorar i reflexionar sobre els usos del passat en la literatura contemporània a través de múltiples punts de vista i de diversos gèneres literaris. El festival inclou més d’una quinzena de converses gratuïtes. Aquest cap de setmana a Olot destaquen: 'Excavar el temps' (avui, 18 h), amb Bernat Puigtobella, Ramon Solsona i Francesc Serés; 'Orient-Occident' (avui, 20 h), sobre les relacions entre aquests dos mons, amb Kenizé Mourad i Emili Manzano; i el Ver-MOT (demà, 12 h), que enguany està dedicat a Llull i hi intervenen Antoni Tortajada, Carme Riera, Antònia Carré-Pons, Dolors Miquel i Pere Antoni Pons. De cara a la setmana que ve, a Girona, destaca la conversa Nissagues, en la qual Tània Juste, Patricia Gabancho i Gemma Ruiz reflexionaran sobre el paper que representa la família en la literatura. Almudena Grandes i Albert Sánchez Piñol són alguns dels altres autors que hi participen.

Música de Beethoven per als més petits

Barcelona. 26 de març

Aquest diumenge, en doble sessió (10 i 12 h), s’estrenarà a la Sala de Concerts del Palau de la Música ' Big Bang Beethoven ', una nova producció organitzada pel servei educatiu de l’entitat. Es tracta d’un concert adreçat al públic familiar que vol acostar l’obra i la figura de Ludwig van Beethoven a tots els públics a partir de 4 anys. L’espectacle compta amb els arranjaments i la direcció musical d’Eduard Iniesta i la direcció coreogràfica d’Enrique Cabrera. A més, entre els músics destaca el reconegut pianista Marco Mezquida. Conjuntament amb aquest concert, el Palau de la Música ha organitzat per al mateix dia a les 10.30 h l’activitat familiar Visitem i experimentem el Palau. El preu per a les dues activitats és de 20 € per infant i 12 € per adult.

540x306 El Palau de la Música estrena el 'Big bang Beethoven' / ANTONI BOFILL El Palau de la Música estrena el 'Big bang Beethoven' / ANTONI BOFILL

El Festival Strenes es posa en marxa

Girona. Fins al 30 d'abril

Ja tenim aquí la 5a edició del Festival Strenes de Girona, que com cada any acull les últimes novetats d’espectacles i discos dels artistes catalans. Hi donarà el tret de sortida el concert inaugural de dissabte a les 18 h al Pont de Pedra, on hi haurà Txarango (si la pluja ho permet). Entre els artistes que hi actuaran les pròximes setmanes, destaquen: Els Amics de les Arts, que tocaran el seu nou disc en exclusiva a les escales de la Catedral (tot i que les entrades ja estan esgotades); Mishima, que estrenaran el seu nou disc en el mateix escenari; Blaumut, que presentarà la seva nova col·lecció de cançons a l’Auditori; i Fermin Muguruza, que s’alia amb Charlat 58 per presentar el seu disc gravat a Barcelona. Un dels concerts més especials serà el de Paco Ibáñez, que amb 83 anys presenta 'A galopar en tiempos de ignominia a escala planetaria'.

540x306 Txarango presentarà el seu nou disc al festival / ACN Txarango presentarà el seu nou disc al festival / ACN

Melodies inspirades en Shakespeare a L’Auditori

Barcelona. 26 de març

L’Auditori acull aquest diumenge (18 h) un concert de la Banda Municipal de Barcelona. Entre el repertori, destaca l’estrena de l’obra 'Sonetos de Shakespeare ', d’Enric Palomar, composta per a l’ocasió i en la qual participen quatre solistes dels projectes socials del Taller de Músics. Anirà precedida d’una altra obra de nova creació per a banda: 'Hannibal ', del suís Mario Bürki. Finalment, tancarà el concert una adaptació per a banda del ballet 'Romeu i Julieta ', de Serguei Prokófiev.

Utopia Markets Photo, el mercat 'hipster' de la fotografia

Del 24 al 26 de març. Barcelona

El mercat UtopiaMarkets Photo torna a l’espai Utopia 126 del Poblenou de Barcelona, després de l’èxit que va tenir la primera edició al juny de l’any passat. La inauguració serà aquest divendres a càrrec d'Andreu Buenafuente. Al llarg del cap de setmana es podrà comprar fotografia de qualitat directament als autors, que estaran presents a les paradetes. També es podran trobar productes relacionats amb el món de la fotografia, com fotollibres i d’altres objectes fotogràfics. Hi participaran prop de 60 fotògrafs, com Israel Ariño, Jordi Bernadó, Carmen Escudero, Francesc Fàbregas, Lucía Faraig, Roberto Feijoo, Steve Jacobs, Manolo Laguillo, Anita Licis-Ribak, Josep Maria de Llobet, César Ordóñez, entre altres.

Festival de novel·la negra entre cellers

L'Espluga de Francolí. 26 de març

Per tercer any, l’Espluga de Francolí acull el Festival Internacional de Novel·la Criminal en català, ' El vi fa sang '. Rep aquest nom perquè el festival se celebra, entre altres llocs, en diversos cellers, i les activitats literàries es combinen amb maridatges de vi de la Conca de Barberà. Així doncs, entre glop i glop, es podrà gaudir de presentacions de llibres, rutes literàries i projeccions de cinema.

Portes obertes per veure la 'Pietat Desplà'

Museu de la Catedral de Barcelona. Fins diumenge

Tots els detalls de la 'Pietat Desplà', la gran pintura de Bartolomé Bermejo del segle XV, es poden tornar a contemplar amb tota l’esplendor a partir d’aquest divendres: l'obra torna al Museu de la Catedral de Barcelona després ser restaurada durant gairebé un any. Per celebrar el retorn de la pintura a la llum pública el Museu de la Catedral de Barcelona ha organitzat tres jornades de portes obertes fins diumenge.

540x306 La ‘Pietat Desplà’ torna a lluir tots els detalls La ‘Pietat Desplà’ torna a lluir tots els detalls

Segona Mostra de Cinema Romanès a la Filmo

Barcelona. Fins al 20 d'abril

La Filmoteca acull una mostra de cinema romanès. Entre els set films que inclou, destaca 'Câini ' [Gossos], de Bogdan Mirica, sobre la corrupció de la naturalesa humana (diumenge, 21.30 h). També podrem veure 'Orizont ' (Marian Crisan, 2015), un drama psicològic que aborda la corrupció pública a partir de la tala il·legal d’arbres, i 'El molino de la fortuna ' (Victor Iliu, 1955), considerat un dels millors deu films del cinema romanès, entre d’altres.

540x306 Una imatge del film 'Câini', que es projectarà en la segona Mostra de cinema romanès de la Filmoteca / FILMOTECA DE CATALUNYA Una imatge del film 'Câini', que es projectarà en la segona Mostra de cinema romanès de la Filmoteca / FILMOTECA DE CATALUNYA

Torna el festival de màgia Impossible

La Canonja. Fins al 26 de març

La Canonja celebra des de fa 12 anys les jornades de màgia Impossible. La nova edició de la cita s’inaugura aquesta nit amb la Gran Gala Internacional de Màgia, que compta amb els mags Kenris Murat & Aurelia (França), Mag Edgard (Catalunya), Willy Monroe (Madrid) i Toni Cors (Catalunya).

540x306 Impossible, 12es Jornades de màgia a La Canonja / AJUNTAMENT DE LA CANONJA Impossible, 12es Jornades de màgia a La Canonja / AJUNTAMENT DE LA CANONJA

Prorroga 'Fairfly', una comèdia imperdible

Teatre Tantarantana. Fins al 2 d'abril

Ho diu la crítica de Santi Fondevila: aquesta serà una de les comèdies de l'any. Amb un to irònic, reflexiu i còmic, La Calòrica indaga en la cara oculta de l’emprenedoria i la “disjuntiva entre els drets laborals i el mateix èxit del Somni Americà que tant transmet el govern”, explica el dramaturg Joan Yago. Aquest és el setè espectacle en set anys d’ una companyia que precisament ha destacat i ha rebut premis per jugar amb els gèneres, els formats i els rols, i per abordar temes de candent actualitat ( L’Editto Bulgaro, Bluf, Sobre el fenomen de les feines de merda, El profeta).