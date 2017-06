Espantar el dol a través de Hitler

És paradoxal, però la figura de Hitler pot ser una manera de distanciar-se de la mort. Si més no, així és com ho viu Friso de Vos, l’ alter ego de l’escriptor Joost de Vries i protagonista de la novel·la La república (Anagrama, 2017). Tots dos comparteixen un interès apassionat per l’estudi del Führer, fins al punt que es converteix en una ombra omnipresent de la novel·la. Lluny d’elaborar una reconstrucció històrica o de fer retornar Hitler a l’actualitat a l’estil de l’autor alemany Timur Vermes amb Ha tornat (Columna), a la seva segona novel·la, que s’està traduint a 15 llengües, De Vries posa el focus en la construcció del polític nazi des de la ficció.

“Per al Friso, Hitler és com Sherlock Holmes. Només s’hi sent atret pel retrat que se’n fa a les pel·lícules i a les novel·les”, explica De Vries. Aquesta fascinació es converteix en la via d’escapament del personatge quan Josip Brik, el seu mentor i millor amic, mor de manera sobtada. El jove, que treballa com a redactor en cap d’una revista especialitzada en nazisme, es capbussa en els estudis hitlerians per espantar i posposar el dol. D’aquesta manera, les vivències del protagonista fan emergir reflexions sobre com el cinema, la televisió i la literatura modifiquen la memòria col·lectiva sobre els fets històrics. “La ficció substitueix la història real. Un exemple clar és la invasió de Normandia. Estic convençut que qualsevol persona de la meva edat la recorda a través de la pel·lícula Salvar el soldat Ryan ”, assegura l’autor. Amb aquesta premissa, al llibre hi ha ecos de Ruido de fondo de Don Delillo, però també d’El senyor dels anells i Harry Potter com dues de les grans sagues que han marcat la manera d’entendre la realitat i la ficció de diverses generacions.

Una farsa que frega l’absurd

La república orbita al voltant del nazisme vist des d’una òptica actual i de les cicatrius més tendres que deixa la mort. Tot i això, la novel·la de De Vries no és ni fosca ni dramàtica, sinó un relat en què la ironia, la sàtira i la paròdia tenen barra lliure i, en alguns moments, fins i tot freguen l’absurd. L’humor es desenvolupa, sobretot, en un joc narratiu que involucra el protagonista i el seu antagonista, un jove anomenat Philip de Vries que es presenta com el seu gran contrincant disposat a robar-li el privilegi de ser l’únic deixeble de Josip Brik.

“Volia tractar la confusió d’identitats i la idea que algú et pugui prendre el dol”, subratlla De Vries, que situa gran part de la novel·la en un congrés titulat End of History per on circulen acadèmics, escriptors, periodistes i professors. “És fàcil riure’s d’aquesta gent. De vegades diuen coses molt intel·ligents i, després, deixen anar una afirmació ridícula”, exposa. Per bastir aquesta farsa, De Vries utilitza una narració en primera persona que juga a confondre el lector. Ho fa a través de la imaginació del protagonista, que toca poc de peus a terra i només explica el que vol. Així l’autor, que va perdre el seu pare fa dos anys, s’ha volgut aproximar a la mort des de la part més instintiva de l’ésser humà. “Quan perds algú proper, la relació que tens amb aquella persona esdevé cada vegada més gran al teu cap. El Friso vol ser l’únic a tenir una relació especial amb el Brik, de manera que el seu dol esdevé teatral i irracional”, diu De Vries.