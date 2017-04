Espanya, l’escola del millor agent doble del segle XX

“Vaig emergir del conflicte -es refereix a la Guerra Civil- com un agent que ha arribat a la plena maduresa al servei dels soviètics”, va escriure Kim Philby (1912-1988), l’agent doble més important del segle XX. Britànic de soca-rel, fill d’un conegut diplomàtic, estudiant de la Westminster School i llicenciat a Cambridge, va començar a treballar per als soviètics als 22 anys. Va aconseguir enganyar a tothom durant 30 anys: va tenir una carrera meteòrica a l’MI6 (el servei secret d’informació exterior britànic) i va arribar a ser-ne un dels màxims responsables.

La seva vida plena de clarobscurs ha inspirat una dotzena de biografies i El talp de John le Carré. Però el periodista Enrique Bocanegra és el primer que ha aprofundit en la seva etapa a la Guerra Civil. Un espía en la trinchera. Kim Philby en la Guerra Civil española (Tusquets), guanyador del XXIX Premi Comillas, segueix tots els passos que va fer Philby mentre suposadament va cobrir el conflicte seguint el bàndol sublevat.

Matar Franco

Als ulls de tothom, Philby era el jove corresponsal que havia enviat The Times però en realitat la seva missió era informar sobre el suport alemany i italià que rebia Franco i explicar tots els seus moviments. La seva missió, però, podia haver anat molt més enllà. Segons explica Bocanegra, el mateix Stalin va exigir que matés Franco. Però l’ordre no es va arribar a executar: “La informació que tenim és molt fragmentada perquè ha arribat a través de les declaracions de desertors del bàndol soviètic”, detalla Bocanegra.

Se sap que l’ordre de matar Franco va arribar a Theodore Maly, un agent soviètic d’origen hongarès. Maly va ajudar Philby a perfeccionar la seva identitat clandestina. També era l’home a qui van assignar el control del Cercle de Cambridge format per Philby, Donald Maclean i Guy Burgess -aquests dos últims van ser reclutats pel mateix Philby perquè havien estudiat amb ell-, John Cairncross i Anthony Blunt. Se suposa que Maly va enviar Burgess a Espanya perquè detallés a Philby el pla per assassinar el futur dictador espanyol. Però després que Burgess i Philby es reunissin a Gibraltar, el març del 1937, la pista de Philby es perd: “Durant un mes no se sap què va fer, no sabem si va arribar fins on era Franco [Salamanca] i el va estar observant”, detalla l’escriptor. Segurament, però, hauria fracassat perquè Philby no sabia utilitzar cap arma i tampoc tenia formació militar. Per tant, com podia accedir a Franco? “Maly devia pensar que era una ordre que no tenia cap sentit, que s’havia pres en un moment de bogeria, perquè si Philby era detingut podia posar en perill tota la xarxa d’espies que s’havia organitzat a Cambridge”, argumenta Bocanegra.

No obeir ordres de Stalin, sobretot durant la gran purga de finals dels anys 30 en què centenars de milers de suposats enemics de l’URSS van ser enviats als gulags i a la mort, era perillós. Maly va ser executat pels soviètics el setembre del 1938. Philby, però, en va sortir indemne i va cobrir la Guerra Civil des del juny del 1937 fins al 1939. Fins i tot va ser condecorat per Franco -que ni sospitava que estava homenatjant un agent soviètic- el 3 d’abril del 1938 a Burgos.

Cap rastre als arxius espanyols

“Malgrat que s’ha escrit molt sobre Philby no s’ha explicat fins ara la seva participació a la Guerra Civil, i no s’ha fet perquè deixa en evidència els dos bàndols”, opina Bocanegra. Detallar les seves accions a Espanya, però, no ha sigut fàcil. L’autor es nodreix sobretot dels articles que va publicar Philby a The Times (per saber on era a cada moment), dels telegrames que va enviar als seus editors i de les aportacions dels dos biògrafs que el van conèixer: Phillip Knightley, que va coincidir amb Philby a Beirut, i Patrick Seale.

“La meva trobada amb Knightley va ser espectacular. Vaig anar a casa seva a Londres. Havíem quedat a les 10 del matí i quan portàvem una hora em va dir que havia de marxar perquè s’estava morint de càncer i li havien de fer unes proves”, recorda l’autor. “Però abans d’anar-se’n em va deixar una maleta on tenia tota la documentació sobre Philby i em va deixar sol tot el dia a casa seva”, afegeix. Bocanegra va estar fins a les set de la tarda fotografiant amb el mòbil tota la documentació que feia referència a Espanya. Hi havia també les adreces i noms dels testimonis amb qui Knightley havia parlat.

Els arxius russos són inaccessibles, però Bocanegra ha pogut aprofitar el que es va publicar quan es van obrir excepcionalment a la dècada dels 90. Als arxius espanyols no hi ha trobat pràcticament res: “No ho entenc, o és una qüestió d’incompetència o es van destruir”, opina.

Philby va ser descobert i interrogat a Beirut el 1963. Va desertar i es va escapar a la Unió Soviètica. La seva vida com a espia doble va ser excepcionalment llarga: “És una vida molt dura perquè tota l’estona has de fer veure que ets algú que en realitat no ets i qualsevol error es paga amb la mort o la presó”, diu Bocanegra. La majoria aguanten una mitjana de deu anys. Donald Maclean i Guy Burgess, que també formaven part del Cercle de Cambridge, van durar quinze anys i Maclean va acabar en tractament psiquiàtric i alcoholitzat. Philby va aguantar trenta anys, es va casar quatre vegades, va tenir cinc fills, i sempre va deixar clar que per a ell la política anava al davant de qualsevol qüestió personal.

Enterrat a Moscou

Maclean i Burgess van morir a la Unió Soviètica però van demanar ser enterrats a Anglaterra. Philby va deixar dit que volia ser enterrat a la Unió Soviètica i fins al final va insistir que un espia sempre ho ha de negar tot. “Crec que li agradava dur una doble vida perquè li proporcionava sensació de poder, la vida dels altres depenia del que ell explicava als soviètics”, reflexiona Bocanegra.

Quan el 1963 es va descobrir que espiava per als soviètics, hi va haver un daltabaix a la Gran Bretanya. “The Times va destinar 30 periodistes a investigar-lo i a l’MI6 encara no s’han recuperat”, afirma Bocanegra des d’un dels salons del que havia sigut el consolat soviètic durant la Guerra Civil, al número 17 de l’avinguda Tibidabo. Als soterranis es conserva intacte el búnquer que utilitzaven durant els bombardejos. A l’entrada hi ha una descolorida bandera soviètica. Va ser allà on es va planificar l’assassinat de Trotski. “Barcelona era la capital de la intel·ligència soviètica a l’Europa Occidental durant la Guerra Civil”, conclou Bocanegra.