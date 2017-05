"Esperem que aquest no sigui l'últim concert de Raimon", diuen molts dels admiradors del 'tro de Xàtiva'. Raimon va deixar clar que el comiat al Palau de la Música –avui era l'últim dels 12 concerts– era el definitiu. N'hi ha que no perden l'esperança, però: "Potser encara s'hi anima si el convidem a alguna de les festes del barri", diu l'Antonia Jover, que segueix Raimon des que va començar la seva carrera.

A les set de la tarda s'han obert les portes giratòries del Palau de la Música i el públic ha començat a entrar. És un moment històric i molts es fan fotografies al costat dels cartells del concert. Hi ha moltes famílies: avis, fills i nets. L'Antonia ve amb dues amigues. Amb una d'elles es van conèixer comprant entrades per a un concert de Raimon el 1974 a l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i des d'aleshores conserven l'amistat. L'altra amiga, la Rosario, va anar al concert que el cantautor de Xàtiva va fer a l'Olympia de París el 7 de juny del 1966. "Soc nascuda a París, tenia 20 anys i no entenia el català, però ens van passar uns papers amb la traducció de les lletres de les cançons", recorda. "Estàvem tots com embriagats, emocionats, hi havia molts immigrants espanyols i un gran ambient antifranquista. Després vam anar a sopar amb la gent del PSUC i el Raimon es va posar a cantar, van venir els de la casa del costat i ens van dir que abaixéssim el tocadiscos", recorda amb un somriure.

Entre els que avui s'acomiaden del cantautor hi ha també molts representants polítics. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no s'ha volgut perdre l'últim concert del cantautor: "M'ha acompanyat tota la vida, em remou especialment 'Jo vinc d'un silenci', l'escoltava amb els meus pares i em feia pensar molt en els meus avis", diu. El conseller de Cultura, Santi Vila, se'n declara "fan incondicional". "Ha fet una gran feina per la llengua i pel patrimoni poètic del nostre país". Vila recorda especialment un concert de Raimon a Agullana: "Hi vam anar amb uns amics i és un record molt especial que ens acompanya sempre". També hi havia Pasqual Maragall; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. "Raimon és una part fonamental de la historia del nostre país i de la lluita per les llibertats, som amics des de ben joves i la seva música també forma part de la meva biografia personal" diu Puig.



El Jordi Astragó té 29 anys i ha regalat les entrades del concert als seus pares pel seu aniversari. Però costa dir qui n'és més admirador, si ell o els pares. "És la banda sonora de la meva infància", diu. "Al cotxe sempre sonava Raimon i Llach i per a mi va ser com una porta d'entrada a la literatura catalana. Vaig conèixer Ausiàs March abans que els meus amics de classe. Tenia 9 anys i amb les seves lletres el meu pare m'explicava la lluita antifranquista", explica.

Isabel Vergés té 82 anys i 10 fills. A les mans hi porta una estelada. Avui l'acompanyen dues de les filles i els seus gendres. Amb les filles comencen a recordar tots els concerts que han compartit de Raimon: la festa major de Cabrils, les festes de Gràcia… L'Elisabet, una de les filles de la Isabel, diu que sempre que escolta les versions de Raimon dels poemes d'Ausiàs March se li posa la pell de gallina. "Sóc admirador des d'una època remota, durant el franquisme en què organitzàvem concerts al teatre municipal de Girona. Avui posarem en valor l'extraordinària maduresa de l'obra de Raimon", diu l'historiador i polític Joaquim Nadal. A poc a poc, el públic va ocupant els seients. A l'escenari hi apareix el Cor Infantil de l'Orfeó i se senten alguns crits a favor de la independència. Comença l'últim concert de Raimon.