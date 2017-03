'Estiu 1993' de Carla Simón tancarà el festival D'A

Després de triomfar per partida doble al Festival de Berlín amb el Gran Premi de la secció Generation Kplus i el de millor òpera prima, 'Estiu 1993' es podrà veure per primera vegada a Catalunya durant la cloenda de la setena edició del Festival Internacional de Cinema d'Autor, D'A. El film relata la història de la directora Carla Simón, quan als 6 anys es va quedar òrfena i va anar a viure amb els seus tiets i la seva cosina. Les dues protagonistes són Laia Artigas i Paula Robles, de sis i quatre anys, que interpreten a Simón i la seva cosina i estan acompanyades per Bruna Cusí i David Verdaguer.

Del 27 d'abril al 7 de maig, el D'A acollirà les pel·lícules d'autor que han triomfat als festivals internacionals, les millors òperes primes i un gruix important del cinema espanyol més recent fet al marge de la gran indústria. Els espais que acolliran les projeccions seran: Aribau Club 1, Aribau Club 2, CCCB Teatre, Filmoteca de Catalunya i Fundació SGAE.

El tret de sortida del festival anirà a càrrec del film 'Lady Macbeth', que s'estrenarà per primera vegada a Catalunya. Dirigit per William Oldroyd i protagonitzada per Florence Pugh, va guanyar el premi FIPRESCI al Festival de San Sebastián i al de Tessalònica. Altres títols de la programació són l'estrena a l'Estat de ' 20th Century Women', de Mike Mills, que va estar nominada als Oscars i als Independent Spirit Awards a millor guió; la britànica ' Free Fire', de Ben Wheatley; la guanyadora del Lleó d’Or a Venècia 2016 ' The Woman Who Left', del filipí Lav Diaz; 'O Ornitólogo', del portuguès João Pedro Rodrigues que va guanyar el premi al millor director a Locarno 2016; i 'Júlia ist', dirigida i protagonitzada per Elena Martín, actriu del film 'Les amigues de l'Àgata'.

L'oferta segueix amb 'Bitter Money' del director xinès Wang Bing, que va guanyar el premi a Venècia el 2016 a millor guió; la nova pel·lícula del canadenc Denis Côté, 'Boris sans Beatrice', estrenada a la Berlinale 2016, o 'The Fixer' del director romanès Adrian Sitaru, una impactant pel·lícula sobre la prostitució. "També comptarem amb les estrenes a Catalunya de la nova pel·lícula d'un dels directors preferits del D'A, Matías Piñeiro, (que va dirigir l'espot de l'edició del 2016) amb Hermia &Helena", explica l'equip del festival.

Secció de directors debutants i àmplia oferta de produccions espanyoles

El D'A es caracteritza per dedicar sempre una secció als autors debutants amb menys de tres pel·lícules en la seva filmografia. És l'única secció competitva del festival per la qual passaran òperes prima com 'Godless', de la directora búlgara Ralitza Petrova (guanyadora de més de 20 premis en festivals internacionals, incloent el Leopard d’Or a Locarno) o 'El futuro perfecto' de l’argentina Nele Wohlatz (millor òpera prima a Locarno). També es projectarà 'In Bed with Victoria', la nova pel·lícula de Justine Triet i la japonesa 'Harmonium' de Koji Fukada (Premi del Jurat a la secció Un Certain Regard a Canes 2016).

En l'edició d'enguany, seguint la línia de la programació de fa tres anys, el festival presentarà una panoràmica àmplia, tant en gèneres com en autors, de les noves produccions estatals independents, que serà comisariada per Carlos Losilla.

El focus d'aquest any està dedicat a Amat Escalante, director mexicà nascut a Barcelona i presència fixa en els festivals internacionals. Ha guanyat múltiples premis però a l'Estat només s'ha estrenat comercialment el seu film 'Heli' (2013). La seva presència al D'A permetrà que el públic parli amb el director d’una obra que sovint ha despertat controvèrsia i que sempre ha jugat amb el gènere per tractar temes socials.

Un cop finalitzat el festival, s'iniciarà 'El Tour D'A', que viatjarà a diferents ciutats de Catalunya, ampliant les sis seus de la primera edició: Vilafranca, Vic, Berga, El Prat de Llobregat, Figueres, Igualada, Sitges, Sabadell i Manresa, a les quals se sumaran altres ciutats espanyoles.