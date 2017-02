'Estiu 1993' guanya 'ex aequo' el Gran premi de la secció Generation Kplus de la Berlinale

'Estiu 1993', la pel·lícula de la debutant Carla Simón, ha guanyat aquest dissabte el Gran premi del jurat internacional de la secció Generation Kplus del Festival de Berlín, 'ex aequo' amb la pel·lícula xinesa 'Becoming who I was', de Chang-Yong Moon.

'Estiu 1993', el llarg camí d'una nena fins a les llàgrimesProtagonitazat per una nena de sis anys que acaba de perdre la mare i se'n va a viure amb els seus tiets, ' Estiu 1993' es basa en les experiències personals de la seva directora. El jurat ha destacat que "la lliçó que apren la heroïna i que ens va fer plorar a tots és que no importa el dolor que sentis, l'amor incondicional de la gent que t'envolta és el que alleugirà la teva pena". El premi, que té una dotació econòmica de 7.500 euros, també destaca "l'extraordinària actuació" de Laia Artigas i que el jurat es va quedar "impressionat per la bellesa de la fotografia" i per la "sensual posada en escena".