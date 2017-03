'Estiu 1993', premi a la millor pel·lícula al Festival de Màlaga

El jurat del Festival de Cinema de Màlaga ha atorgat aquest dissabte la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula a 'Estiu 1993', de Carla Simón. El film de la directora barcelonina suma així un nou premi al que ja va rebre al Festival de Berlín, o va ser considerada la millor 'opera prima'.

La Biznaga d'Or, dotat amb 12.000 euros, és l'únic premi de la secció oficial que ha rebut 'Estiu 1993'. La resta del palmarès d'aquesta edició del Festival de Màlaga se l'han repartit 'Últimos días en la Habana', 'La mujer del animal', 'No sé decir adiós'.

'Últimos días en la Habana', del cubà Fernando Pérez, s'ha endut els premis a la millor pel·lícula iberoamericana i a la millor actriu de repartiment ( Gabriela Ramos), a més del premi del públic. 'La mujer de l'animal' ha sigut reconeguda amb la Biznaga de plata a la millor direcció (el colombià Víctor Gaviria, director de films com 'La vendedora de rosas') i al millor muntatge (Etienne Boussac). I 'No sé decir adiós', de Lino Escalera, ha guanyat els guardons al millor guió (Lino Escalera i Pablo Remón), la millor actriu ( Natalie Poza) i el millor actor de repartiment ( Juan Diego), a més del premi especial del jurat. El premi al millor actor ha sigut per a Leonardo Sbaraglia, pel seu paper a 'El otro hermano'.

El jurat del festival ha atorgat una menció espacial a 'Selfie', de Víctor García León, que també s'ha endut el premi especial del jurat de la crítica. I el premi al millor documental ha sigut per a 'La balada del Oppenheimer Park', de Juan Manuel Sepúlveda.

Premis per a 'Julia ist', d'Elena Martín

En la secció paral·lela Zonazine, la gran triomfadora ha sigut 'Julia ist', d'Elena Martín, el debut com a directora de la protagonista de 'Les amigues de l'Àgata'. El film ha guanyat els premis a la millor pel·lícula i a la millor direcció.