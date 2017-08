'Estiu 1993', preseleccionada per anar als Oscars

'Estiu 1993' és a les portes d'entrar a la cursa dels Oscars. La pel·lícula de Carla Simón ha sigut preseleccionada per l'Acadèmia de Cinema per competir als Oscars en la categoria de millor film de parla no anglesa, juntament amb 'Abracadabra' i '1898, los últimos de Filipinas'. D'aquests tres llargmetratges, l'Acadèmia n'escollirà un per representar l'estat espanyol en la pròxima edició dels premis, que enguany celebren el seu 90è aniversari. La decisió final de l'Acadèmia es donarà a conèixer el 7 de setembre.

En cas que 'Estiu 1993' sigui seleccionada, serà la segona vegada que una pel·lícula de parla catalana forma part dels Oscars. La primera va ser 'Pa negre' d'Agustí Villaronga, que va arribar a Hollywood el 2012. Dirigida per Carla Simón i protagonitzada per Laia Artigas, Paula Blanco, David Verdaguer i Bruna Cusí, 'Estiu 1993' relata les vivències d'una nena que, després de perdre la mare, s'instal·la a casa dels tiets i de la seva cosina. Guardonada al Festival de Màlaga amb la Bisnaga d'Or i al Festival de Berlín com a millor 'opera prima', la pel·lícula ja ha aconseguit més de 80.000 espectadors als cinemes.