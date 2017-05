La Festa del Cinema atreu 200.000 espectadors menys que l'any passat

La Festa del Cinema perd poder de convocatòria. L'última edició d'aquesta iniciativa que promociona el cinema en sales va atreure només 1.510.428 espectadors. La xifra representa una caiguda de prop de 200.000 espectadors respecte a la de la primavera passada, en què es van vendre 1.709.218 entrades.

El descens d'entrades venudes encara és més gran si es compara amb els resultats de l'edició de tardor, que va marcar un rècord de 2,6 milions d'entrades venudes, tot i que les edicions de tardor sempre tenen més èxit de convocatòria que les de primavera, que no superen mai els dos milions d'espectadors.

El balanç final és "positiu" per als organitzadors, "contents" amb uns resultats que justifiquen per la competència de dimecres amb el partit de Champions entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, tot i que van acabant superant el milió d'espectadors. Per dies, els resultats de la Festa del Cinema són de 414.336 espectadors dilluns, 519.387 dimarts i 544.999 dimecres. De les 1.656.255 persones que es van acreditar per participar en aquesta edició, finalment van anar a les sales només 1.510.428.



La pel·lícula més vista d'aquesta edició de la Festa del Cinema ha sigut ' Guardianes de la Galaxia Vol. 2', seguida d''El bebé jefazo' i 'Fast & Furious 8'.