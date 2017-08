El Festival Castell de Peralada tanca amb un 92% d'ocupació

La lírica i la dansa s’han convertit en les dues grans estrelles del 31è Festival Castell de Peralada. Amb 26.127 espectadors i un 92% d’ocupació, el festival va cloure dijous una edició marcada per 10 espectacles que han exhaurit les entrades. Es tracta de 'Madama Butterfly' de Joan Anton Rechi, que va esgotar les localitats en les dues funcions, i les actuacions d’Ainhoa Arteta, Gregory Kunde, Julia Lezhneva, Jarabe de Palo, Franco Battiato, Bryan Ferry, Malú i 'La Straordinaria vita de Sugar Blood'. Aquesta darrera proposta escènica va ser una estrena absoluta al festival, que va abaixar el teló amb l’espectacle d’Acosta Danza.

Entre els muntatges internacionals que han passat pel Castell de Peralada també destaca l’actuació de Juliette Binoche amb el pianista Alexandre Tharaud i l’espectacle inaugural en homenatge a Maurice Béjart. “Estem molt satisfets pels excel·lents resultats artístics de la programació d’enguany”, afirma el director de la cita, Oriol Aguilà, que considera que “les propostes d’aquesta edició marquen el caràcter que vol seguir el festival en el futur”.

Les cultures basca i francesa han tingut un pes important en la programació del festival amb les actuacions de l’Orquestra Nacional del Capitole de Touluse, el Malandain Ballet Biarritz, l’Orquestra Simfonikoa de Bilbao, l’Orquestra Simfònica d’Euskadi i la 22a Acadèmia Barroca Europea d’Ambronay. Amb un pressupost de 3,8 milions d’euros, el festival ha portat al Castell de Peralada 22 propostes artístiques que s’han dut a terme a l’Església del Carme, l’Auditori i la plaça de la vila.

L’únic problema d’aquesta edició va causar-lo la meteorologia. Una tempesta va obligar a suspendre, a meitat de la funció, el muntatge de 'Madama Butterfly' el 9 d’agost. Feia nou anys que el festival no havia de cancel·lar un espectacle per culpa de la pluja. Malgrat aquest contratemps, la valoració general dels organitzadors és positiva. “La nostra obsessió no és ni augmentar el número de propostes ni el número d’espectadors que ens són fidels. Volem mantenir el projecte amb la qualitat i la creativitat actuals”, assegura Aguilà.