El Festival Dixieland homenatja Ella Fitzgerald amb múltiples concerts femenins

El Festival Internacional de Dixieland, que se celebrarà a Tarragona entre el 4 i el 9 d'abril, retrà homenatge en la seva 23a edició a la figura d'Ella Fitzgerald per celebrar el centenari del naixement de la cantant més influent del jazz i la cançó americana. El programa comptarà amb una gran presència de veus femenines: un 90% dels artistes són dones. Un dels noms més destacats és el de la nord-americana Tamar Korn, fidel representant del jazz harmònic vocal. Hi haurà quatre concerts de tribut a Fitzgerald, en els quals es versionaran temes de la cantant, que aniran a càrrec d' Andrea Motis, Susan Sheiman i Crazy Trio, Rita Payés i Joan Fort i La Cris.

El festival arrencarà el 4 d'abril amb el concert inaugural al Teatre Tarragona, a càrrec de Saphie Wells & The Swing Cats, que presentaran un repertori de swing, al costat del grup de ball Swing Maniacs. "El programa augmenta en quantitat i varietat i hi ha molta més activitat al carrer", ha afirmat el director del festival, Kike Colmenar. També hi haurà gospel, estil que va influenciar molt Fitzgerald, de la mà de Rachel Rtsizafy, una de les veus joves més destacades a França, amb el grup Shakin'All, que oferiran una trobada entre el gospel i el jazz tradicional.

Completen el programa classes de claqué, tallers infantils, projecció de films, una exposició de cartells i programes de les anteriors edicions i el tren turístic que recorrerà la ciutat a ritme de dixie, entre moltes altres activitats i concerts. El festival tancarà amb l'habitual pícnic dixie en família, a l'aire lliure, a l'amfiteatre romà.

Una "volta" al Festival d'Estiu

El regidor de Cultura, Josep Maria Prats, ha destacat la importància de posicionar Tarragona com a ciutat de referència al país per promocionar la cultura mediterrània de carrer i aconseguir guanyar públic de fora a través d'aquest festival, apostant cada cop més pel seu caràcter internacional i els nous gèneres. També ha avançat que se li donarà "una volta" al Festival d'Estiu, reconvertint-lo en el Festival Internacional de Teatre. "Tenim feina a fer i a explorar nous gèneres, no ens volem estancar", ha dit Prats. "El Festival Internacional de Dixieland és com un mosaic de trobada d'entitats públiques i privades de Tarragona i una suma de complicitats que és el que enriqueix una ciutat", ha conclòs.