El Festival Mas i Mas allarga la vida del Teatre Grec

El Teatre Grec és un dels equipament culturals més infrautilitzats de Barcelona. Fins ara tot just funcionava al juliol, durant el festival Grec, poca cosa per a un espai a l’aire lliure i amb capacitat per a 2.000 persones. Fa uns mesos l’Ajuntament va decidir allargar la vida del Teatre Grec, si més no durant el mes d’agost, i va obrir un concurs públic per adjudicar-ne la programació durant dos anys. El va guanyar el tripartit format per Mas i Mas, Focus i Bitò, i els tres han consensuat una oferta artística que inclou Chano Domínguez & Mariola Membrives, Paco Ibáñez, Andrea Motis, Eva Yerbabuena, el Mag Lari, el Concierto concepto dels Brodas Bros, El comte Arnau de Sagarra interpretat per l’actor Lluís Soler, The Gospel Viu Choir, el grup Morgan, la nit de tango d’Elena Roger & Escalandrum, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Los Mambo Jambo, el musical Rent en versió concert i dues gales de dansa Ibstage, que aplega joves promeses i ballarins de companyies internacionals.

Els catorze espectacles de música, teatre i dansa del Teatre Grec s’integren en el Festival Mas i Mas, que porta quinze edicions programant concerts a Barcelona des de finals de juliol fins a principis de setembre. “Abans es veia com una bogeria fer concerts a l’agost a Barcelona, i ara fins i tot l’Ajuntament s’hi ha apuntat”, va dir ahir en roda de premsa el director artístic del Festival Mas i Mas, Pere Pons. El nou escenari fa que creixi el pressupost de 400.000 a 800.000 euros. “L’aportació de l’Ajuntament és de 300.000 euros en espècies. Nosaltres no en veiem ni un duro”, diu el director del festival, Joan Mas. 300.000 euros és la quantitat amb la qual l’Ajuntament valora la cessió i el manteniment de l’espai i la publicitat. També hi ha sol·licitada una ajuda a la Generalitat, l’import de la qual encara no se sap; per a l’edició del 2015 va ser de 25.509,25 euros.

El Teatre Grec serà un dels espais del festival juntament amb el Palau de la Música, el Born CCM, el Jamboree, el Tarantos i el Moog. En total, el Mas i Mas 2017 inclourà 97 espectacles (269 actuacions) del 28 de juliol al 3 de setembre. “És una allau de propostes que mantenen l’esperit eclèctic i generós del Mas i Mas -explica Pons-. Volem que tota la gent que circula per la ciutat no només estigui pendent de les pedres, de Gaudí i del shopping, sinó també de la cultura viva. I apostem pels músics d’aquí per la seva qualitat, cosa que no fan altres festivals”.

Imany i Uri Cane

El festival tindrà una doble inauguració el 28 de juiol: el pop-soul de l’estrella francesa Imany al Palau de la Música i el concert de piano solo del californià Uri Cane al Jamboree, que, com explica Pons, farà “un viatge per la música del segle XX a través del seu filtre personal”. La programació al Palau de la Música estarà dedicada a “les músiques calentes i de ritme”, com les de Mario Biondi, “el Barry White italià”, que va haver de cancel·lar el concert de l’any passat a causa d’una afecció a les cordes vocals, i el grup britànic Incognito, pioner de l’acid-jazz. Però també acollirà concerts de joves pianistes clàssics com el xinès Yutong Sun i l’homenatge a Tete Montoliu protagonitzat per Ignasi Terraza i Bert van den Brink.

El Born CCM es manté com a espai del festival, tot i que amb menys concerts que altres anys. Hi passaran Celeste Alías amb el projecte sobre la poesia de Montserrat Abelló, Laura Simó, el Quinteto Real, Txell Sust & August Tharrats Trio i el duo format per Alfonso Vilallonga i Marco Mezquida, “una bèstia escènica i una bèstia de la improvisació”, segons Pons. Com és habitual, el Tarantos concentrarà l’oferta flamenca, aquest cop amb l’atractiu afegit de la bailaora Karime Amaya. El Moog acollirà la programació electrònica, que hores d’ara tot just està confirmada al 50%.

Homenatges a grans figures del jazz al Jamboree

El Jamboree és l’espai amb més activitat del Festival Mas i Mas. “La programació inclou molts músics d’aquí i algunes estrelles de fora”, diu el director artístic del festival i del Jamboree, Pere Pons. Però una de les singularitats d’aquesta edició són els homenatges a grans figures del jazz com Chet Baker, John Coltrane, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie i Bud Powell. A Baker el recordarà el quartet de Fèlix Rossy, amb el seu pare, Jordi Rossy, com a bateria, que també participarà, però com a vibrafonista, en l’homenatge a Bud Powell. Un altre quartet, el d’Anton Jarl, interpretarà el disc A love supreme de Coltrane, de qui es commemora el 50è aniversari de la seva mort. El quartet d’Ivo Sans, amb Erick Vermeulen al piano, homenatjarà Thelonius Monk en el centenari del seu naixement. La vocalista Koko-Jean Davis i l’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics recordaran Ella Fitzgerald, nascuda el 1917, com Dizzy Gillespie, a qui homenatjarà David Pastor amb la Barcelona Jazz Orquestra.