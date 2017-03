El Festival Mixtur acosta les músiques de recerca

Any rere any des del 2012, la Fàbrica de Creació de Barcelona Fabra i Coats es revela com el lloc adient per al Mixtur, el Festival de Músiques de Recerca i Creació Interdisciplinària, la sisena edició del qual se celebrarà del 30 de març al 9 d’abril. Fabra i Coats aporta un entorn aliè als protocols que a vegades allunyen les músiques de nova creació del públic i a més disposa d’espais perquè un festival sigui molt més que una successió de concerts. “El Mixtur és un punt de trobada d’artistes de diferents disciplines que va néixer, fonamentalment, d’un grup de compositors”, recorda Oriol Saladrigues, director artístic i coordinador del Mixtur, juntament amb Olivier Rappoport.

Composició, interpretació, divulgació i pedagogia conflueixen en un festival que fuig de “la concepció monolítica de la música contemporània”. “Cada concert és diferent”, diu Saladrigues, que transmet “la frescor” i “la connexió amb el present” de la programació, que inclou obra escrita i improvisada. La varietat és tant en el format com en l’estil. “Hi ha espectacles que combinen dansa, electrònica i vídeo, però també un quartet de corda, el Quartetto Maurice italià”, explica Rappoport. Hi ha obra de nova creació, però també cuiden “la música clàssica i contemporània del segle XX” d’autors com Schönberg, Ligeti i Philip Glass, i peces dels últims anys de compositors com Hèctor Parra, Joan Guinjoan i Alexander Schubert. Pel que fa als intèrprets, en aquesta sisena edició hi participen formacions internacionals com Neue Vocalsolisten Stuttgart, Proxima Centauri, Lumínico i Black Page Orchestra. I el contrabaixista britànic Barry Guy compartirà amb el clarinetista Joachim Badenhorst i el percussionista Ivo Sans una sessió d’improvisació que es farà al Jamboree.

Crear xarxa a la ciutat

El Mixtur té la voluntat de “crear xarxa a la ciutat”, tant amb els artistes com amb les institucions. Per exemple, ha establert col·laboracions amb el Jamboree, l’Institut Francès, el Goethe Institut, l’Esmuc, el Taller de Músics, el Muhba i el cicle Sampler Sèries de L’Auditori, entre d’altres. A més, el Mixtur manté relacions amb altres festivals europeus de l’àmbit contemporani, com el de Huddersfield, el director artístic del qual participarà a Fabra i Coats en una taula rodona sobre la programació i la gestió de les músiques de recerca a Europa.

Com diu Saladrigues, un dels “pilars” del Mixtur és la convocatòria oberta a artistes nacionals i internacionals que “incorporin la recerca en el seu treball, tant si són músics de formació com creadors multidisciplinaris”. Aquesta vegada han rebut 661 sol·licituds, de les quals se n’han seleccionat 27. “La convocatòria ens permet descobrir moltes propostes”, diu Saladrigues. Un altre pilar d’un festival els directors artístics del qual són compositors és “promoure la creació de noves obres” que són estrenades al Mixtur. Aquest any entre els compositors que han rebut l’encàrrec hi ha Eduard Resina, Ramon Humet, Abel Paúl i Fernando Villanueva.

Tot plegat, aquesta edició tindrà 22 concerts i tres instal·lacions sonores i onze classes magistrals i conferències. Les entrades diàries costen 10 euros, i l’abonament 40 euros. El Mixtur 2017 té un pressupost similar al de l’any passat, 100.000 euros, i compta amb aportacions de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.