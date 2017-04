La Fira Trapezi prepara l’assalt als grans espectacles

“No farem canvis bruscos, la fira no es mereix un canvi radical”: el nou director artístic de Trapezi, l’argentí Leandro Mendoza, reconeix que la 21a edició serà de transició, perquè la va començar a desenvolupar el seu predecessor, Jordi Gaspar. Però no renuncia a posar les bases de les fites que vol aconseguir a mitjà termini. Mentre que en l’etapa anterior de la fira de Reus es va renunciar a produir per raons pressupostàries, Mendoza vol recuperar aquest vessant, malgrat que el pressupost d’enguany, 375.000 euros -150.000 dels quals els aporta la Generalitat-, està en la línia del de l’any passat, que va ser una mica superior, de 385.000 euros.

Les dades recents del sector són optimistes: segons un estudi encarregat per l’Institut Català de les Empreses Culturals, les contractacions a Trapezi entre el 2013 i el 2015 van pujar de 198 a 288. I les dades que el departament de Cultura va presentar al pla integral del circ també són bones: les contractacions en les programacions estables dels municipis catalans van créixer de les 84 del 2013 a les 151 del 2014. “El pla integral del circ ha endreçat el sector i s’han pogut consolidar aspectes que abans estaven deixats -explica Mendoza-, i voldríem treballar altres formats que no siguin solos, duets, trios i com a molt quartets. Creiem que és molt important incidir en la producció d’espectacles i també ho és intentar crear una xarxa de productors i coproductors”. L’objectiu del director és que els artistes catalans també excel·leixin en els espectacles de gran format. “Hem de reconèixer les mancances i trobar solucions. Tenim molt de camí per recórrer en les produccions de teatre i en els grans formats”. Un exemple d’aquesta col·laboració es troba en l’espectacle MiraT, de Circ Pànic, que és una coproducció amb el Sismògraf.

En el pròxim Trapezi, que se celebrarà de l’11 al 14 de maig, hi participaran 39 companyies, que faran més de 100 funcions. La programació inclou dues estrenes: Pulso, dels catalans Atempo Circ, un espectacle trencador recomanat a partir dels 14 anys; i Espera, dels Eia, que barreja el circ contemporani amb les baldufes. A més, es podran veure dues preestrenes: Polos, de la companyia Es, una fusió de dansa, malabars i perxa xinesa, i Udul, de Los Galindos.

La transformació que planteja no es basa només en espectacles més grans. “Apostem per una obertura d’estètiques. El Trapezi sempre ha programat circ contemporani en diàleg amb altres arts. És una línia que volem continuar, però també volem trobar altres respostes i altres formats que presentin espectacles que no tinguin l’estructura habitual del circ. Tant poden ser més perfomàtics com clàssics. Volem entendre el circ d’ahir, de avui i el de demà”, subratlla. En l’última edició de Trapezi, el 70% de les produccions eren catalanes, i Mendoza també vol redefinir aquesta proporció. “L’ideal és el 50% de Catalunya, un 25% de la resta de l’Estat i l’altre 25% d’internacionals”, afirma. La programació també inclou l’estrena a Catalunya de Léger démêle, dels belgues À Sens Unique, en què tres parelles d’acròbates aborden les relacions amoroses amb comicitat i acidesa.