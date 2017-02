François Hollande vol redissenyar el cor de París

Abans de fer les maletes de l’Elisi, François Hollande vol deixar engegat un colossal projecte per transformar l’Île de la Cité de París, el bressol de l’antiga Lutetia Parisiorum. El president francès va inaugurar ahir l’exposició Missió Île de la Cité, el cor del cor, on es revelen les 35 propostes que el president del Centre de Monuments Nacionals, Philippe Bélaval, i l’arquitecte Dominique Perrault han presentat en un informe que Hollande va encarregar-los el 2015. Perrault és l’artífex de la Biblioteca François Mitterrand de París i de l’Hotel ME de Barcelona, entre altres edificis.

La gòtica Sala de la Gent d’Armes de la Conciergerie de París -residència dels reis de França entre els segles X i XIV, reconvertida en presó en l’època de la Revolució, on va ser retinguda Maria Antonieta- acull aquest projecte, que pretén reconquerir el cor històric de la capital perquè l’illa del Sena retrobi els parisencs i viceversa. “No hi ha cap vincle simbòlic o físic amb aquesta zona, només s’hi està de pas”, deia Perrault a Le Monde.

“Tot i ser un centre neuràlgic en totes les accepcions del terme -geogràfic, històric, administratiu, patrimonial, turístic i espiritual-, l’Île no fa la funció de batec de la ciutat”, expliquen els coautors del projecte en el seu informe de 56 pàgines. L’objectiu és que esdevingui un espai “obert i acollidor”, que es recuperi la vida d’aquesta illa poc habitada que preserva la catedral de Notre-Dame, però també edificis com la Prefectura de París i el Palau de Justícia, un “laberint d’institucions administratives”.

Els visitants, que podran accedir gratuïtament a la mostra del 15 al 19 de febrer, descobriran en què es pot convertir l’Île de la Cité l’any 2040. De fet, des de la transformació urbanística que va viure París per ordre de Napoleó III, executada pel baró Haussmann al segle XIX, aquest illot no havia sigut objecte de cap projecte de la magnitud del que vol propulsar Hollande, que aquest any deixarà la presidència.

Entre les 35 propostes de Bélaval i Perrault per despertar aquesta bella dorment insular hi ha la de transformar el carrer Lutèce en una espècie de “plaça major”, que esdevindria un lloc central de la vida de la Cité. Els coautors del projecte prenen com a referència la plaça de Sant Marc de Venècia. El nou rol que tindria Lutèce estaria reforçat per una nova configuració de l’estació de metro Cité, semblant a la de Louvre-Rivoli. Una altra de les propostes és tancar al trànsit els molls situats al sud de l’illa i convertir-los en un passeig per a vianants. El mateix destí tindria el pont de l’Archevêché. Malgrat que la idea de Bélaval i Perrault és “adaptar el flux de vehicles a l’evolució de l’illa”, en cap cas es vol prohibir del tot la circulació.

La idea més sorprenent, però, és la de destapar la cripta arqueològica de l’atri de Notre-Dame mitjançant la creació d’un sòl de vidre. El pàrquing que hi ha sota la plaça de la catedral es transformaria en una “galeria de benvinguda” per als visitants. Amb tot, és un projecte molt ambiciós que Hollande va qualificar ahir de “gran”, tot i que “encara no és una gran construcció”. Veurem qui hi posa la primera pedra.