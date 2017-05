Frank Ocean cancel·la el seu concert al Primavera Sound

Frank Ocean no actuarà al Primavera Sound. El seu concert el Parc del Fòrum estava previst pel proper 2 de juny però ha estat suspès per "retards de producció aliens a la voluntat de l'artista", segons un comunicat del festival. Els qui hagin comprat una entrada poden sol·licitar una devolució fins la nit del 30 de maig. A partir del 31 de maig es posaran a la venta noves entrades per assistir el divendres al Primavera Sound, en funció de les què hagin estat retornades.

D’estil inimitable, Frank Ocean és de tot menys un raper convencional. Canta des de la intimitat i la sensibilitat en un món saturat de testosterona. Blonde, un dels seus últims discs, és una obra de gran magnetisme, arriscada i ambiciosa. A més, Ocean ha publicat en paral·lel el visual album Endless.