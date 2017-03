La Fundació Dalí compra un quadre 'perdut' de l'artista per 1,8 milions

260x366 La casa Bonhams subhastarà l'obra "perduda" de Dalí / BONHAMS La casa Bonhams subhastarà l'obra "perduda" de Dalí / BONHAMS

'Figura de perfil (La germana Anna Maria)' és una obra molt poc vista de Dalí datada el 1925, de la qual únicament es tenia referència per una fotografia en blanc i negre. La peça només es va exhibir una vegada el mateix any de la seva creació a la Sala Dalmau de Barcelona i per això es considerava una obra 'perduda', de la qual ni tan sols hi havia dades exactes al catàleg raonat de l'artista. Després d'haver sortit a subhasta a la casa Bonhams de Londres el 2 de març, la Fundació Dalí ha anunciat que l'ha comprat per 1,8 milions d'euros.

Es tracta d'un oli sobre cartró de la primera etapa de Dalí que es complementa amb un seguit de retrats que va fer de la seva germana durant els anys 20. Es creia que l'obra havia estat en col·leccions particulars, molt probablement en mans de la família o amics propers.

La directora dels museus Dalí, explicava fa un mes que era quadre de molt valor però alhora era una època molt representada ja al Museu Dalí. Finalment, la Fundació Dalí ha dut a terme aquesta costosa operació perquè "contribueix a enriquir tant la seva col·lecció com el coneixement de la tècnica pictòrica de l’artista els anys previs a la seva adhesió al grup surrealista". L’any 2009 la Fundació ja va adquirir 'Figura d'esquenes' de 1925 (núm. catàleg raonat 148) que també es va exposar a la Sala Dalmau el novembre de 1925. Amb aquest retrat ja són quatre els olis amb Anna Maria com a protagonista que formen part de la col·lecció de la Fundació, explica la Fundació, que ha anunciat que presentarà l'obra quan es pugui exposar al museu figuerenc.