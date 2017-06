La Fundació Joan Miró anuncia un concurs públic per escollir nou director

La Fundació Joan Miró ha convocat un concurs públic internacional per cobrir el càrrec de director de la institució. Segons una nota de la fundació, una comissió d’experts valorarà els candidats. El termini de recepció de candidatures s’obre el 12 de juny i finalitza el 21 de juliol del 2017.

A l'abril l’actual directora de la Joan Miró, Rosa Maria Malet (Badalona, 1948) va comunicar la seva decisió de jubilar-se. Malet ha exercit el càrrec ininterrompudament des de l’any 1980, quan va substituir Francesc Vicenç. No va ser una decisió precipitada, perquè Malet hi donava voltes des de feia temps, i des de l’abril el Patronat de la Fundació Joan Miró ha treballat en el relleu. Un relleu que no serà fàcil ja que Malet ha dirigit la institució durant més de 37 anys. Va començar treballant a la fundació el mateix any de la seva creació, el 1975, primer com a ajudant de conservació, després com a conservadora i, finalment, el 1980, va accedir al càrrec de directora.

La comissió d’experts està formada per Ferran Barenblit, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Brigitte Léal, directora adjunta del Musée National d’Art Moderne – Centre Georges Pompidou (París); Anne Umland, conservadora de pintura i escultura del Museum of Modern Art (MoMA) (Nova York); Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao i exdirector del Museo del Prado (Madrid), a més de membres del Patronat de la Fundació Joan Miró: Jaume Freixa, Josep M. Coronas, Joan Punyet Miró i Rosa Maria Malet. Aquesta comissió farà les entrevistes que consideri pertinents i comunicarà la seva proposta al Patronat. "La decisió final del Patronat serà inapel·lable", segons la Fundació Joan Miró.