García Márquez, censurat per ser “porqueria” en lloc de literatura

Són dies intensos per a Alicia Framis: està enllestint l’obra que presentarà en la pròxima edició d’Arco i les hores que passa al taller aquests dies són crucials. Framis es va establir a Amsterdam l’any 1995, i el ritme de vida és diferent del de Barcelona, on va néixer i on té en cartell a la Blueproject Foundation l’exposició L’habitació dels llibres prohibits. Contesta al telèfon des d’un supermercat, explica atrafegada: “He sortit ara de l’estudi. Les sis de la tarda a Amsterdam són com les nou a Barcelona. Queden pocs llocs oberts”. Aquesta tasca quotidiana, igual que les seves respostes, reflecteix com petits gestos i idees sorgides dels terrenys més senzills i íntims es projecten a tota la societat. “Faig art per comunicar-me amb la gent, perquè l’art serveixi perquè la gent es reuneixi i per provocar la reflexió”, afirma.

“Volia fer una peça que fos com anar a la biblioteca, però sense perdre la intimitat, la comoditat i la possibilitat de comunicar-se amb els altres”, explica l’artista sobre L’habitació dels llibres prohibits, que forma part de la coneguda sèries de les cambres temàtiques que instal·la en diversos contextos. “M’agrada posar-les en contextos que no són artístics malgrat que al final els llocs on la gent els rep millor sí que ho son”, explica l’artista. L’obra, que és propietat de la Fundació Banc Sabadell, consisteix en una acollidora caseta de fusta, plena de prestatgeries amb obres censurades a disposició dels visitants.

Però no trobaran la llista de textos cremats per la Insquisició, sinó vetos més actuals i pròxims. L’única peculiaritat dels llibres és que les sobrecobertes dels llibres estan fetes per l’artista i tenen un text seu en què explica les raons per les quals aquest llibre va ser retirat de l’abast del públic. Per exemple, Cien años de soledad va ser qualificat a l’institut de secundària Wasco Union High School de Califòrnia de “porqueria que es vol fer passar per literatura”. Exemplars de la sèrie de Harry Potter van ser cremats davant l’església de la Christ Community d’Alamogordo, a Nou Mèxic, per “fomentar la bruixeria”. I les aventures de Sherlock Holmes van ser prohibides a la Unió Soviètica l’any 1929 per les seves referències “a l’ocultisme i l’espiritisme”.

Alicia Framis va seleccionar els prop de 200 llibres de L’habitació dels llibres prohibits a partir de la seva pròpia experiència com a lectora. “Em vaig basar en llibres que havia llegit. Em semblava extraordinari que llibres que formen part de la nostra memòria col·lectiva haguessin sigut censurats. Molts els he llegit, o són meus. També formen part de la memòria de tota una generació”. El que provoca en el públic adonar-se d’aquestes censures està lligat a la visió que Framis té dels artistes: “Els artistes, malgrat que ara pugui sonar una mica demodé, sempre trenquen motlles, fent visible el que és invisible i trencant els límits entre les disciplines artístiques. Crec que una part molt important de la nostra tasca és mostrar altres possibilitats de viure”. Les cambres d’Alicia Framis no només consisteixen en un espai, sinó que també hi fa performances. De fet, els lectors dels llibres censurats també són performers. L’obra que portarà a Arco porta per títol L’habitació de l’arquitectura prohibida i hi intervindrà com una agent immobiliària que qüestiona els clixés de la família i l’obsolència de l’arquitectura familiar amb habitatges per a famílies que no són de pare, mare i dos fills.

Tot i que és barcelonina, Alicia Framis ha exposat poc a la ciutat, i l’última mostra va ser col·lectiva el 2006 al Santa Mònica. “No es pot viure en la queixa, no remou res. Tant de bo les noves generacions d’artistes tinguin molta força i generin una mica d’inconformisme”, conclou l’artista.