La gala dels Premis Gaudí denunciarà la precarietat del sector del cinema

El lliurament dels Premis Gaudí, que tindrà lloc el 29 de gener, tindrà un marcat caràcter reivindicatiu. La gala que està preparant el director artístic, Lluís Danés, i la seva productora tindrà un to diferent a l’habitual en aquest tipus de cerimònies per denunciar la situació de precarietat que viu el sector. De fet, Danés ha fet una crida als professionals perquè es gravin explicant quina és la seva situació i quines feines alternatives es veuen obligats a buscar per arribar a final de mes.

Aquest to reivindicatiu ja es podrà veure en la campanya promocional dels Gaudí que es llançarà aquest divendres i que es podrà veure a 57 sales de cinema, TV3 i TMB.

Danés i la seva productora, Santa Mandra Produccions, han fet aquesta crida amb l’objectiu que els professionals denunciïn la precarietat que es viu en el sector del cinema i l'audiovisual. En aquests moments, segons les mateixes fonts, aquest projecte es troba en una fase inicial i, a partir del material que es rebi, es decidirà com s’acabarà plasmant a la gala del 29 de gener.

L'espot de la campanya s’ha gravat a l’antic escorxador d’Arenys de Mar i també ha estat dirigit per Danés, que ha creat per a l’ocasió una escenografia que evoca un magatzem cremat, amb cartells de pel·lícules catalanes socarrimats a les partes, sobre un terra de fulles seques.

El vídeo inclou la participació de diversos professionals de renom, com ara Miki Esparbé, Montserrat Carulla, Aina Clotet, Itziar Castro, Bruna Cusí, Oriol Pla, Roger Casamajor, Francesc Colomer, Marcel Borràs, Àlex Monner, Ferran Rañé, Óscar Casas i Bruno Oro. També hi participen el director Albert Serra i la presidenta de l’Acadèmica del Cinema Català, Isona Passola.

El to de l’espot també serà reivindicatiu: els seus protagonistes renaixeran de les cendres, fumejant i recordant temes que preocupen molts als professionals del sector, com ara la precarietat laboral, la pirateria, l’IVA cultural o les xifres de públic de les produccions catalanes. El vídeo acabarà amb un brot d’esperança amb la frase "De les cendres, se’n poden fer diamants", pronunciada per Bruno Oro, que serà el presentador de la cerimònia.

Segons dades de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, recollides amb motiu del Dia Mundial del Teatre, el 73% dels actors no poden viure exclusivament de la seva feina; el 55% dels professionals no arriben al salari mínim interprofessional, el 65% no aconsegueix treballar més de tres mesos l'any. Només un 27% dels intèrprets reconeix haver tingut feina suficient els darrers 15 anys.

Nominacions

El 'thriller' dramàtic 'La propera pell', d' Isaki Lacuesta i Isa Campo, parteix com a favorit als IX Premis Gaudí amb 14 nominacions, entre les quals diverses categories principals com millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor protagonista masculí (Àlex Monner) i millor protagonista femenina (Emma Suárez). La segueixen els films '100 metros', de Marcel Barrena, i 'Un monstre em ve a veure (A monster calls)', de Juan Antonio Bayona, ambdues amb 11 nominacions a la butxaca.

'El rei borni', escrita i dirigida per Marc Crehuet, té 8 nominacions, mentre que 'La mort de Lluís XIV', d'Albert Serra, parteix amb 7. 'El rei borni', 'La propera pell', 'Les amigues de l'Àgata' i 'Tots els camins de Déu' són els quatre films que optaran al Gaudí a la millor pel·lícula. En total, hi ha fins a 32 produccions nominades als IX Premis Gaudí.