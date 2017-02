La Generalitat denuncia que el govern de l'Aragó no pot representar les monges de Sixena

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha presentat un escrit al govern de l'Aragó perquè s'anul·lin els acords de Govern del 29 d'agost i el 22 d'octubre de 2013 amb els quals va obtenir els poders per representar les monges de Sixena en el litigi per les pintures de la sala capitular del monestir, conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Un dels principals arguments es basa en que l'administració no té potestat per representar interessos privats. "La representació per part dels Serveis Jurídics del Govern de l'Aragó d'una entitat privada religiosa és il·legal perquè excedeix el que està estipulat en la normativa reguladora dels serveis jurídics de l'Aragó", diu l'escrit. Si la demanda prospera, quedarien anul·lades totes les resolucions i sentències del jutjat número 2 d'Osca adoptades contra el MNAC i l'Administració general de l'Estat en el litigi per les pintures. L'anunci d'aquesta nova acció s'ha produit el mateix dia en que el director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Jusèp Boya, ha expressat la preocupació de la conselleria per les condicions en que s'exposen els bens que el MNAC va retornar a Sixena al juliol.

En el cas que l'escrit no sigui estimat, la Generalitat presentarà un contenció administratiu contra el govern de l'Aragó tornant a demanar la nul·litat del cas.

Un altre dels punts centrals de l'escrit del conseller és que les Virginia Calatayud, representant de la federació i la comunitat de monges santjoanistes, no té potestat per donar poders al govern de l'Aragó. "Ni la Federació dels Monestirs de Monges de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem a Espanya ni la comunitat de Religioses Comendadores de Sant Joan són les titulars de l'immoble que allotjava les pintures", diu també l'escrit.

En aquest sentit, la Generalitat subratlla que la Federació "no és persona jurídica, no té NIF" i, per tant, "no té capacitat jurídica i d'obrar en l'ordre civil per efectuar aquesta cessió". I recorda que el monestir apareix inscrit com a propietat de la Comunitat de Religiosa del Reial Monestir de Sixena. Les monges d'aquesta última comunitat es van traslladar a Àlava i les monges que viuen actualment a Sixena en règim de lloguer, segons expliquen fonts del departament de Cultura, estan declarades en rebel·lia perquè no es van presentar al judici i no responen a cap requeriment judicial.

Després de dictar sentència contra Catalunya al juliol de l'any passat, el jutjat de primera instància d'Osca va demanar al novembre l'execució provisional del retorn de les pintures al novembre i va donar al museu un termini de 20 dies perquè notifiqués com es realitzaria el trasllat. Aleshores Santi Vila va qualificar d'"atemptat cultural" la possibilitat de tornar a arrencar les pintures i va subratllar que ni el MNAC ni el Govern n'acreditarien la sortida del museu. "Sota cap circumstància autoritzaré la sortida d’aquestes pintures", va insistir Vila. Aquell mateix mes la jutge d'Osca va advertir Vila de les responsabilitats penals que podien recaure sobre el per no haver retornar 44 obres del monestir conservades al Museu de Lleida que també són objecte de litigi.