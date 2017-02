La Generalitat denuncia que l’Aragó representi les monges de Sixena

El govern català ha iniciat un nou procediment judicial per evitar que les pintures murals provinents del monestir de Santa Maria de Sixena surtin del MNAC. La Generalitat defensarà en un contenciós administratiu que el govern de l’Aragó no té potestat legal per representar una entitat privada i actuar judicialment en defensa d’uns bens dels quals no és titular. De moment, el conseller de Cultura, Santi Vila, ha presentat un escrit al govern de l’Aragó perquè s’anul·lin els acords de govern del 29 d’agost i el 22 d’octubre del 2013 amb els quals la religiosa Virginia Calatayud va cedir els poders al govern per representar les monges de Sixena en el litigi per les pintures de la sala capitular. Això va suposar l’inici de les accions judicials. Si el govern aragonès no estima aquest escrit, es presentarà un contenciós administratiu contra l’Aragó. La Generalitat busca que s’invalidin totes les resolucions i sentències judicials adoptades pel jutjat número 2 d’Osca contra el MNAC i l’Estat en el litigi per les pintures.

Per la seva banda, el govern aragonès va denunciar ahir al vespre que aquesta maniobra té l’“únic objectiu” d’intentar endarrerir el compliment de les resolucions dels tribunals. Segons fonts del govern de l’Aragó, la Generalitat s’ha centrat en una documentació que “no té res a veure amb la cessió de poders”, i a més han recordat que la sentència que ordena la devolució de les pintures ja recull que els serveis jurídics del govern de l’Aragó tenen facultat per actuar.

Un dels principals arguments de la Generalitat es basa en el fet que “la representació d’una entitat privada religiosa és il·legal perquè excedeix el que està estipulat en la normativa reguladora dels serveis jurídics de l’Aragó”, diu l’escrit. Un altre dels punts és una suposada irregularitat en el procediment, ja que la monja Virginia Calatayud no tenia potestat per donar poders al govern de l’Aragó, perquè a l’època “no ostentava cap tipus de poder de representació” ni de la comunitat de Sixena ni dels seus immobles. Fins al 2015 el Vaticà no va atorgar a Calatayud el càrrec de comissària pontifícia de diversos monestirs, entre els quals el de Sixena.

L’anunci d’aquesta nova acció s’ha produït el mateix dia que el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Jusèp Boya, ha expressat la preocupació de la conselleria per les condicions en què s’exposen els bens que el MNAC va retornar a Sixena al juliol en compliment d’una sentència provisional.