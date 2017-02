Geraldine i Oona Chaplin participaran en el film de ficció 'Sense Sostre'

'Sense Sostre' és el "gest de posar la mirada en allò que preferim no veure, el gest de fer visible l'invisible, i el cinema ho pot fer millor que cap altra forma d'expressió", explica l'equip de la pel·lícula. El projecte, que ahir va comptar amb l'obertura d'una campanya de micromecenatge per aconseguir 30.000 euros, és un llargmetratge dirigit per Xesc Cabot i Pep Garrido que tracta sobre els sense sostre a Barcelona. Per tal de narrar tots els matisos de la vida d'aquestes persones, la majoria dels actors i les actrius son exsensesostre que estan vinculats a Arrels Fundació. També hi haurà actors professionals com Boris Ruiz, Geraldine i Oona Chaplin, filla i néta de Charles Chaplin, que faran de mare i filla també en la ficció en representació de Charlot, el més gran sense sostre de la història del cinema.

La pel·lícula se centra en el personatge del Joan, interpretat per Ruiz, "un sensesostre que decideix abandonar la seva rutina d'alcohol i violència als carrers de Barcelona i emprendre un viatge sobrehumà cap a un destí que només ell coneix". Està coproduïda per Atiende Films i Alhena Production, i part dels diners recaptats amb la campanya aniran destinats a Arrels Fundació, que treballa amb persones sense sostre a Barcelona, on es calcula que n'hi ha 940. A l'Estat la xifra podria ser superior a les 40.000 persones.

La pel·lícula, que està inspirada en el cinema d'autor, vol donar veu a un col·lectiu que sovint sent que és invisible i pretén trencar els estereotips que sovint el defineixen com ara l'alcoholisme o la falta de voluntat per canviar la situació. Entre les entitats, institucions i administracions culturals i socials que donen suport al projecte hi ha Arrels i la Fundació Catalunya Cultura. El rodatge començarà el novembre i l'estrena es preveu per l'abril de 2018.