Els Globus d’Or canten 'La la land'

Set de set. El triomf inapel·lable als Globus d’Or de La la land no només estableix un nou rècord històric dels premis -l’anterior estava en possessió de dues pel·lícules dels anys 70, Algú va volar sobre el niu del cucut i L’exprés de mitjanit -, sinó que segella la marxa imparable del musical de Damien Chazelle cap als Oscars, on parteix com a favorita en totes les travesses. La la land -o La ciudad de las estrellas, el títol amb què s’estrenarà a casa nostra divendres- es va endur els premis a millor musical o comèdia, director, guió, actor, actriu, banda sonora i cançó (City of stars ).

Però no calia esperar al recompte del final per treure conclusions. Només calia veure l’espectacular número musical basat en La la land que va obrir la gala, que ignorava la resta de pel·lícules. Als cinc minuts de gala ja havia quedat clar que era la nit de Ryan Gosling, Emma Stone, Damien Chazelle i La la land, una pel·lícula sobrada de cartes guanyadores per arrasar en les cerimònies de premis de Hollywood: ressuscita el musical clàssic, planteja una història de cinema sobre el món del cinema (com Argo, The artist o Birdman ) i és una carta d’amor a la ciutat de Los Angeles. Per a la indústria del cinema, premiar La la land és com premiar-se a ells mateixos. I si hi ha una cosa que els agradi més que donar premis a Hollywood és rebre’ls.

En les categories dramàtiques en què La la land no competia es jugava una altra lliga. Moonlight, el film de Barry Jenkins sobre un jove negre que s’obre camí en un barri marginal de Miami, va guanyar el Globus d’Or al millor film dramàtic, mentre que Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, es va endur el premi al millor actor dramàtic per a Casey Affleck, que interpreta un conserge a qui la mort del germà converteix en tutor inesperat d’un nebot adolescent. Però la gran sorpresa de la nit va ser el triomf d’Isabelle Huppert per Elle, que la veterana actriu francesa va pujar a recollir amb l’emoció i sorpresa d’una adolescent. “El meu cor batega molt fort!”, exclamava Huppert, que va tenir unes paraules per a Paul Verhoeven: “Gràcies per ser el que ets i per deixar-me ser el que soc”. No deixa de ser irònic que Huppert s’endugui el premi a la millor actriu dramàtica per una comèdia negra com Elle, que també va guanyar el Globus d’Or al millor film de parla no anglesa.

¿Canvia el triomf de Huppert les seves perspectives de cara als Oscars? Probablement no. Cal recordar que el valor predictiu dels Globus d’Or és sempre relatiu: l’Associació de la Premsa Estrangera està formada per un centenar de membres dels quals només un és acadèmic. Funcionen bé com a caixa de ressonància d’un fenomen cultural com La la land, però en el cas de Huppert segurament pesaran més els prejudicis contra Elle, un film tan moralment ambigu que l’Acadèmia de Hollywood ja l’ha exclòs de la llista de finalistes de la categoria.

Trump en el punt de mira

Si el palmarès va estar a punt de convertir-se en un monòleg de La la land, també en els discursos i acudits va predominar un tema: Donald Trump. En el monòleg inicial, Jimmy Fallon va disparar repetidament contra el futur president dels Estats Units: “Tothom es preguntava com seria Joc de trons si el rei Joffrey hagués sobreviscut. Doncs en dotze dies ho sabreu”. O bé: “Florence Foster Jenkins va ser la pitjor cantant d’òpera del món i, així i tot, no va voler actuar en la inauguració de Donald Trump”. Els dards de Fallon funcionaven entre el públic, que no li va tenir en compte el tractament amable que va dispensar el presentador a Trump quan el va entrevistar en campanya al seu programa, The tonight show.

Meryl Streep també va centrar en Trump el seu memorable discurs d’acceptació del premi Cecil B. DeMille i Hugh Laurie va celebrar l’honor de rebre un dels últims Globus d’Or... “Perquè imagino que una associació que porta al nom la paraula estrangera no existirà l’any que ve”, va bromejar. Si uns premis com els Globus d’Or, que sempre han presumit de lleugeresa i frivolitat, es polititzen d’aquesta manera, és raonable esperar que la pròxima edició dels Oscars presenti encara més batalla al polèmic president. Si els Goya van tenir una edició del “No a la guerra”, sembla que els Oscars tindran la seva del “No a Trump”.

Sense l’humor àcid de Ricky Gervais, aquest any les estrelles de Hollywood van respirar tranquil·les. L’acudit amb més mala baba de Fallon va ser: “Matt Damon va fer el seu millor treball interpretatiu quan li va dir a Ben Affleck que li havia agradat Batman vs Superman ”. El seu humor blanc era d’esperar, però no que en fallar-li el teleprompter semblés més superat que Rossy de Palma als Gaudí. “Ja teniu el vostre primer moment dels Globus d’Or”, va balbotejar. Almenys va tenir la gràcia d’acusar Mariah Carey d’haver-li boicotejat el monòleg.

Un altre moment de la nit el van protagonitzar Kristen Wiig i Steve Carrell, que van convertir la presentació del premi al millor film animat (guanyat per Zootròpolis ) en un psicodrama familiar en clau de comèdia que hauria firmat Todd Solonz. Sofia Vergara va jugar amb el seu pobre domini de l’anglès i va fer un acudit sobre sexe anal però francament ridícul. I quan Ryan Gosling va guanyar el premi al millor actor, dos dels rivals perdedors, Ryan Reynolds i Andrew Garfield, es van refregar els llavis en un morreig de consolació que en directe va passar inadvertit però que internet ja ha fet històric. Això són els Globus d’Or: sobretot, carn de mem.