Nou projecte de Ryan Gosling i Damien Chazelle: el biopic de Neil Armstrong

L'actor Ryan Gosling tornarà a treballar amb Damien Chazelle, després de la pel·lícula 'La La Land', que els podria portar als Oscar 2017 i que ja els ha valgut set nominacions als Globus d'Or en una pel·lícula sobre la vida del famós astronauta nord-americà Neil Armstrong. El film, de l'estudi Universal, es titularà 'First man' i girarà al voltant de la missió espacial que va portar Armstrong el 1969 a ser el primer home a trepitjar la Lluna.

La cinta es basarà en el llibre 'First man: a life of Neil A. Armstrong', escrit per James Hansen, i comptarà com a guionista amb Josh Singer, que va guanyar al costat de Tom McCarthy l'Oscar al millor guió original per ' Spotlight' (2015).

D'altra banda, Gosling té pendent l'estrena de ' Weightless', l'última pel·lícula del realitzador Terrence Malick, i serà el líder del repartiment, al costat de Harrison Ford, de ' Blade Runner 2049', la seqüela de la cèlebre cinta de ciència-ficció de Ridley Scott.