El Govern actualitzarà el Pla Nacional de Lectura a la primavera

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha anunciat que a la primavera es presentarà una actualització del Pla Nacional de Lectura per tal de fomentar aquest hàbit. "Si hi ha ciutadans lectors hi haurà ciutadans educats i cultes", ha comentat.

Aquesta proposta no és l'única que s'ha fet en aquesta legislatura: al novembre es va impulsar la campanya 'Fas 6 anys. Escull un llibre', que pretén fomentar la lectura entre els més petits. Els infants que fan 6 anys reben a casa una targeta que té un valor de 13 € i que és bescanviable pel llibre que més els agradi en qualsevol llibreria del Gremi de Llibreters de Catalunya.

Vila considera que invertir en l'hàbit de lectura és invertir en la creació de noves biblioteques, en la renovació de l'adquisició de llibres per a aquestes biblioteques, en l'increment del nombre de municipis lectors i en l'estímul d'altres programes, com el 'Bibliocat'.