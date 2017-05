Guillermo del Toro i el director de 'L'exorcista', William Friedkin, convidats al 50è Festival de Sitges

260x366 Cartell del 50è Festival de Sitges Cartell del 50è Festival de Sitges

El Festival de Sitges ha anunciat els primers noms de la 50ena edició del certamen. Rebrà la visita del director de cinema, productor i guionista nord-americà William Friedkin ('L'exorcista' i 'French connection'), que recollirà el Gran Premi Honorífic del certamen. "És un dels millors directors de Hollywood dels anys 70", destaca el director artístic del festival de Sitges, Àngel Casas. També hi haurà la presència especial del productor i guionista Guillermo del Toro, com un dels padrins del festival, i la del director asiàtic Johnnie To, considerat el màxim exponent del cinema negre asiàtic amb títols com 'Drug war' o 'Election'.

L'edició estarà marcada pel personatge de Dràcula com a leitmotiv. El cartell homenatja les pintures romàntiques de Caspar David Friedrich i William Turner. "Parlarem molt de Dràcula, no tant de vampirs en general", afirma Casas, que subratlla que en la 50a edició volen "reivindicar la figura del vampir espectral, fascinant i seductor del gòtic postmodern i deixar fora els tòpics". En paral·lel, el festival ha renovat la seva imatge que conserva com a emblema el clàssic goril·la.

Per celebrar els 50 anys, el festival inaugurarà una exposició a la Filmoteca que farà un recorregut històric per totes les edicions. Comissariada per Diego López, la mostra exhibirà cartells, pel·lícules, fotografies i documents del festival al llarg de la seva història. La realitat virtual serà un dels eixos principals del festival amb la secció Sitges Cocoon, que va néixer l'any passat i que acollirà produccions innovadores fetes amb les últimes tecnologies. A més, Casas ha avançat que les sèries de televisió tindran una presència important a la programació d'enguany. Tot i això, la programació completa del festival no es donarà a conèixer fins al juliol.

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya se celebrarà entre el 5 i el 15 d'octubre.