Hamburg llueix la nova perla de la cultura alemanya

És “l’Estàtua de la Llibertat d’Alemanya”, va titular el diari Süddeutsche Zeitung. “La joia de la nació cultural alemanya”, va destacar el cap d’estat alemany, el president Joachim Gauck. La catedral de la música dels superlatius, en definitiva. Amb solemnitat i magnificència s’ha inaugurat la Filharmonia de l’Elba, edifici cridat a convertir-se en el nou emblema arquitectònic d’Hamburg. Després d’anys d’espera, d’escàndols financers i d’obres, la sala de concerts més costosa del món ja llueix orgullosa enclavada en el tercer port de mercaderies més gran d’Europa.

El trànsit exterior, el soroll dels motors, les vibracions dels vaixells transoceànics sobre el riu no se senten gens ni mica a l’interior d’una complexa construcció erigida amb la dimensió màxima de mesures tècniques per aïllar el so de la Filharmonia de l’Elba, hereva de la simfònica de la NDR, la cadena de televisió i ràdio pública del nord d’Alemanya.

Al concert inaugural de dimecres, que va repassar 400 anys d’història de la música, al so, entre d’altres, de Beethoven, Wagner, Brahms i d’una peça estrenada per a l’ocasió del compositor Wolfgang Rihm, hi van assistir el president Gauck, la cancellera Angela Merkel, l’alcalde d’Hamburg, Olaf Scholz, i diverses personalitats de l’àmbit de la justícia, de la política, de la cultura, de l’economia i dels esports, així com mecenes i amants de la música que van guanyar una entrada per sorteig. Per a la resta de concerts i activitats previstes d’aquí a l’estiu ja s’han exhaurit les 500.000 localitats posades a la venda.

“Aquest ha de ser un amfiteatre de l’art del so per a tots els ciutadans”, va reclamar Gauck, secundat per l’alcalde Scholz, que es va mostrar il·lusionat amb el fet cada escolar d’Hamburg podrà conèixer l’Elphi, el nom popular que s’ha donat a l’Elbphilharmonie, la Filharmonia de l’Elba. “Aquesta ciutat posa de rellevància la gran importància que té l’art i la cultura en una societat lliure”, va reblar la màxima autoritat municipal. La construcció del nou edifici cultural ha sigut “un somni i a la vegada un malson, una qüestió de dimensió mundial i alhora una broma, un paperot i alhora una meravella”, va remarcar Gauck, sense passar per alt els sis anys de retard i l’excés de costos (deu vegades més del pressupost inicial) que van implicar les obres.

La Filharmonia de l’Elba ha corregut a càrrec dels arquitectes suïssos Jacques Herzog i Pierre de Meuron, autors del Fòrum de Barcelona, de l’Allianz Arena de Munic i de l’Estadi Nacional de Pequín, entre altres edificis emblemàtics. Erigida en l’extrem d’un moll del riu, l’Elphi ha sigut construïda sobre un vell magatzem de cacau, tabac i te, del qual només es van conservar les parets exteriors de maons vermellosos. A sobre d’aquesta base s’aixeca una estructura de vidre que en la seva part més alta adquireix la forma d’onades gràcies a la composició de 1.096 peces úniques de cristall, que reflecteixen l’aigua i el cel, els creuers i els núvols.

L’Elphi arriba als 110 metres d’altura. Des de la planta baixa una escala mecànica de 80 metres condueix al que s’anomena la plaça, una galeria de 4.400 metres quadrats -amb vistes magnífiques a la ciutat i al port- que es pot visitar de manera gratuïta. Des d’allà s’accedeix a tres sales de concert. El principal auditori té capacitat per a 2.100 persones i està revestit per una anomenada pell blanca, una capa de planxes de guix de forma dissímil i de 12.500 tones dissenyada pel japonès Yasuhisa Toyota, que també es va fer càrrec de l’acústica del Walt Disney Concert Hall de Los Angeles i de la nova Filharmònica de París. Aquesta gran sala és el cor de l’edifici. L’orquestra està situada al centre i al seu voltant s’eleven les files de seients com terrasses de vinyes, de tal manera que cap butaca està a més de 30 metres de l’escenari. “Volem oferir una vivència molt pròxima i densa de la música”, va exposar Ascan Mergenthaler, soci de l’estudi Herzog & de Meuron. A l’edifici de vidre, a més de les tres sales de concert, s’hi ha construït un hotel i 44 apartaments de luxe, així com places d’aparcament.

Un cost de 789 milions d’euros

La complexa construcció ha acabat costant 789 milions d’euros als contribuents, ben lluny dels 77 milions d’euros pressupostats inicialment. A més a més, van arribar 57,5 milions d’euros en forma de donacions per a un projecte la primera pedra del qual es va posar el 2 d’abril del 2007. Durant un any i mig va semblar que tot se n’anava en orris perquè es van aturar les obres a causa d’un conflicte entre les autoritats locals, els arquitectes i l’empresa constructora, la germanoespanyola Hochtief. Però, després de diversos endarreriments i problemes, la Filharmonia de l’Elba ha esdevingut realitat per a entusiasme dels amants de la cultura. De la mateixa manera que Sydney té en l’òpera el seu emblema arquitectònic, o París en la Torre Eiffel i Barcelona en la Sagrada Família, Hamburg té en l’Elphi el seu nou monument característic. Un monument a la paciència, al malbaratament financer, però també a l’amor per la música i al valor de la cultura.