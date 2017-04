P J Harvey actuarà a Barcelona el 23 d'agost

P J Harvey tornarà a Barcelona. La cantautora oferirà un concert el 23 d'agost al recinte del Poble Espanyol, segons ha anunciat aquest dimarts la promotora Live Nation. P J Harvey ja va actuar a Barcelona la setmana passada, però en la seva faceta més lírica: l'artista va oferir al CCCB un recital de poesia en el marc del festival literari Kosmopolis, on va llegir poemes d''El hueco de la mano' (Sexto Piso, 2015) i d'altres poemaris.

PJ Harvey és una de les compositores més aclamades de l'escena britànica de les últimes dècades. Ha llançat nou àlbums entre els quals destaquen 'Rid of me', 'To bring you my love' i 'Let Englan Shake'. 'The hope six demolition project', el seu últim disc, es va publicar el 2016.