El cinema celebra la lluita per la dignitat de l’Amèrica negra

El color de la pell no és l’únic punt en comú dels personatges que han coronat Viola Davis i Mahershala Ali com els millors actor i actriu secundaris als Oscars 2017. Tant la Rose Maxson de Fences com el Juan de Moonlight són figures que, des d’una certa marginalitat, intenten reivindicar la dignitat silenciada del poble afroamericà. Els personatges es mouen per costats oposats de la llei -ella és una mestressa de casa al Pittsburgh dels anys 50 i ell un traficant de drogues al Miami actual-, però tots dos fan servir la compassió i la tendresa per intentar establir forts vincles interpersonals al si d’unes comunitats dramàticament desmembrades.

On les diferències acaben resultant més palpables és en el seu treball actoral. Viola Davis, de 51 anys, demostra a Fences la intensitat de la seva expressivitat lacrimògena (exhibida amb un pèl d’histrionisme sobre l’escenari dels Oscar), mentre que Mahershala, de 43 anys, fa gala a Moonlight d’una contenció a prova de fiblades emocionals, una magnífica interpretació basada en una imponent presència corporal i en una sensibilitat colpidora.

D’altra banda, les victòries de Davis i Ali suposen dues fites rellevants. En la seva tercera nominació, després de la de millor actriu secundària el 2008 per El dubte i millor actriu el 2012 per The Help, Davis s’ha convertit en la primera actriu negra que reuneix al seu currículum un Oscar de Hollywood, un Emmy per la sèrie de televisió Cómo defender a un asesino, i dos Tonys de Broadway per les obres King Hedley II el 2001 i la mateixa Fences el 2010. Per la seva banda, Mahershala Ali ha esdevingut el primer actor musulmà que aconsegueix un guardó de l’Acadèmia de Hollywood.

L’última connexió entre els dos intèrprets és l’èxit aconseguit en el món de la televisió: Mahershala Ali és conegut sobretot pels seus papers a les sèries de Netflix House of Cards i Luke Cage, mentre que Davis acaba de renovar per aparèixer en la quarta temporada de la ja mencionada Cómo defender a un asesino.