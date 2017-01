280 anys de sàtira impresa

La lluita contra la censura, un dels eixos vertebradors del periodisme reivindicatiu, protagonitza l'exposició '280 anys de premsa satírica a Espanya', que ja es pot veure al museu digital de l'humor gràfic, Humoristan. A la mostra s'hi recullen 180 dibuixos significatius de més de 60 publicacions satíriques nacionals.



L'exposició fa un recorregut per les publicacions des del 1735 fins a l'actualitat: de la revista 'El Duende Crítico de Madrid' fins al conegut 'El Jueves', passant per 'La Flaca', 'Cu-Cut!' i 'La campana de Gràcia', entre altres. Té com a fil conductor les capçaleres, "però no hi són totes" –explica el ninotaire Kap, comissari de la mostra– "perquè llavors seria una enciclopèdia, però sí que hi són les més significatives per un, o més, d’aquests tres factors: la seva difusió, la seva qualitat o la seva influència".

Tota la informació de l'exposició està interrelacionada i connectada, fet que atorga als visitants un paper actiu i permet investigar el tema que més els interessi. "L’exposició creix segons les inquietuds de cada visitant", afirma Kap, per a qui " l’humor ha estat un dels principals aliats de la llibertat d’expressió i un dels principals enemics de la intolerància i la intransigència". Humoristan, que ofereix el seu material tant en castellà com en català, va néixer el juny passat fruit de la iniciativa de la Fundació Gin, i està consagrat a l'humor gràfic, amb especial atenció a l'àmbit català.