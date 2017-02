Isabel-Clara Simó: "Si estem convençuts que volem la llibertat, no ens aturarà ningú"

Els crits d'independència han trigat com a màxim un minut des que Isabel-Clara Simó ha entrat a la platea del Palau de la Música, flanquejada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i precedida per alts representants institucionals dels governs català, valencià i balear. Fins i tot l'alcalde d'Alcoi s'ha sumat a l'entrega del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'escriptora, a qui rebre el guardó li ha fet el mateix goig que ser batejada com a ciutadana il·lustre del poble on va néixer el 1943, tal com havia confessat al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Isabel-Clara Simó no ha fallat a la concurrència. L'escriptora, que s'ha reconegut "honorada i rescabalada, feliç i amb un ego insuportable", ha fet un discurs gens literari i netament polític. "Si estem segurs de nosaltres mateixos, si estem convençuts que volem la llibertat, no ens aturarà ningú", ha afirmat. I ha repetit: "'Sapere aude', atreveix-te a pensar; 'sapere aude', atreveix-te a aprendre; 'sapere aude', atreveix-te a investigar". "Atrevim-nos a pensar per nosaltres mateixos i serem lliures!", ha dit, i ha recordat un passatge d''Alícia en terra de meravelles': "'Com se surt d'aquí?' li pregunta Alícia al gat, que li respon: 'Depèn d'on vulguis anar'. Quina gran lliçó per a la política!", ha afirmat.

Que la figura de Simó té tant pes en la literatura com en la simbologia del catalanisme ho demostra també el discurs de Jordi Cuixart, que a més de recordar altres valencians Premis d'Honor -"Fuster, Sanchis Guarner, Estellés, Mira, Raimon, Enric Valor: sense ells no seríem el que som"-, sobretot ha parlat de política i ha aprofitat per repassar tots els conflictes amb l'Estat, des de la immersió escolar fins al 21% d'IVA cultural passant, esclar, per l'embargament dels comptes d'Omnium: "Denunciem aquesta persecució política amb recursos públics. Com que no ens poden inhabilitar intenten ofegar-nos. Del 1963 al 67 vam ser il·legals però Franco no va acabar amb Òmnium i l'estat espanyol tampoc podrà", ha clamat. I encara ha citat Machado per defensar el referèndum: "Para dialogar, preguntad primero; después... escuchad".

La part central de la vetllada, dirigida escènicament per Pau Miró, s'ha anat teixint amb fragments recitats d'alguns dels cinquanta llibres de Simó -'Júlia' (1983), 'El Mossèn' (1987), 'La Salvatge' (1994), 'El professor de música' (1997), 'El conjur' (2009), 'Jonàs' (2016)- i fragments musicals d’Ovidi Montllor, de Bach, de VerdCel, amb Jordi Claret al violoncel i la ballarina Anna Hierro a escena. La professora Margarida Aritzeta n'ha recordat els inicis periodístics a l'antifranquista revista 'Canigó', el compromís amb la lluita feminista, com "baixa als carrers i s'arremanga sense defallir", si cal a la palestra política, fins i tot quan ja és una escriptora reconeguda, sempre disposada a dir el que pensa malgrat que infli butllofes. L'escriptor Xavier Bru de Sala ha reivindicat els mèrits literaris d'una obra "prolífica i premiada": "Els escriptors s'han de valorar per les seves millors obres, no pel conjunt", ha dit, i ha lamentat que hagi estat "la més bufetejada i mal llegida" per una crítica "desballestada" i per un cas de "miopia col·lectiva" tot i tenir algunes de les millors novel·les de la últimes dècades: "Aquest premi et fa la justícia que abans no t'havien fet".