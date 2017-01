Izal tanca gira amb tot l’aforament venut

El grup madrileny Izal va triar Barcelona per començar una sèrie de vuit concerts per acomiadar la gira del disc Copacabana (2015), el tercer d’una trajectòria sempre ascendent dins de l’ indie-rock espanyol. El concert serà dissabte al Sant Jordi Club i les 4.620 entrades ja fa dies que van exhaurir-se. “Tenim un públic molt fidel”, diu el vocalista Mikel Izal. Fidel i nombrós, tot i que no sempre va ser així.

“Els anys 2010 i 2011, i bona part del 2012, quan anàvem de gira per tot Espanya, al cotxe sovint fèiem números: a set euros l’entrada, amb 100 persones fem 700 euros, i després hem de descomptar les despeses. Vam calcular que fer set concerts així ens donaria mil euros a cadascú. Compràvem aquella vida”, recorda Izal. Cinc anys i tres àlbums després, han aconseguit “pagar el lloguer i menjar sense gaire pressió” i viure del que els agrada mantenint un model autogestionat. “Tot el que la gent veu a l’escenari surt de les nostres butxaques. No hi ha una discogràfica que pugui apostar i perdre”, diu Izal. Tanmateix, ara es plantegen aquest final de gira com un regal, per a ells i sobretot per al públic. “Volíem fer alguna cosa diferent”, explica el bateria, Alejandro Jordá. “La idea és que la gent que vingui al concert trobi coses diferents, tant escenogràficament com tècnicament, i en detallets musicals”, assegura Izal. “Però no som uns temeraris ni tan egoistes per no tocar les vaques sagrades. Hem de ser generosos amb el públic que vol escoltar les nostres cançons més conegudes”, adverteix Jordá.