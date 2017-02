Jack Nicholson protagonitzarà el 'remake' de Hollywood de 'Toni Erdmann'

Jack Nicholson reapareixerà a la gran pantalla per primera vegada després del seu paper a la comèdia romàntica '¿Cómo sabes si...?' del 2010. Ho farà al 'remake' nord-americà de la comèdia alemanya 'Toni Erdmann' i encarnarà la figura d'un pare que intenta recuperar la relació amb la seva filla, una addicta a la feina que no té temps per cuidar els llaços familiars. L'original, estrenat el 2016, està protagonitzada per Peter Simonischek i Sandra Huller i opta a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. En la nova versió, el paper de la filla serà interpretat per Kristen Wiig.

La pel·lícula estarà produïda per Adam McKay, Will Ferrell i Jessica Elbuam. La directora del film alemany, Maren Ade, serà la productora executiva de la nova versió, juntament amb Jonas Dornbach i Janine Jackowski. 'Toni Erdmann' ha guanyat nombrosos premis, com el de millor pel·lícula, directora, actor, actriu i guió dels Premis del Cinema Europeu i el Premi de la Crítica del Festival de Canes.