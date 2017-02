Jaimie Cullum, Zucchero i Love of Lesbian, primers noms de Porta Ferrada

El Festival de Sant Feliu de Guíxols, que arriba a l'edició 55, ha anunciat els primers cinc noms del cartell que actuaran a l'Espai Port.

Jamie Cullum (22 de juliol) farà el seu únic concert a Catalunya. Zucchero tornarà el 8 d'agost, 13 anys després del seu últim concert a l’estat. Aquesta vegada l’artista italia vindrà acompanyat per una banda de 13 musics. UB40 (22 de juliol) i Love of Lesbian (15 d'agost) també són exclusives de Porta Ferrada aquest estiu al territori català, mentre que Fangoria (6 d'agost) arribaran a Sant Feliu per presentar el seu darrer treball discogràfic 'Canciones para robots románticos'.

TheProject, organitzador del festival, afirma que gràcies als grans resultats tant de venda com artístics de les darreres edicions han fet que decideixin avançar uns quants artistes. La resta s'anunciaran al març