Un home demanda Cameron per haver utilitzat records de la seva família per fer 'Titanic'

Stephen Cummings és un home de Florida que ha demandat James Cameron per inspirar-se en ell a l'hora de construir el personatge de Jack Dawson, interpretat per Leonardo DiCaprio, i per basar-se en les històries que ell hauria explicat per crear l'argument de la segona pel·lícula més taquillera de la història, 'Titanic'. Així ho han explicat el portal 'TMZ' i el 'Daily Mail', que asseguren que Cummings demana al director de cinema 300 milions de dòlars més un 1% dels beneficis del film, que van sumar un total de 2,5 bilions de dòlars.

Cummings, que ha dedicat la seva vida a la indústria de les embarcacions, diu que Cameron s'hauria basat en la història que ell explicava sobre una parella, que era parenta seva, que es trobava al famós transatlàntic quan es va enfonsar. En aquesta història, com en el film, la dona va sobreviure i l'home es va ofegar. A més, ha dit que el director s'hauria basat en altres fets relacionats amb ell que van succeir a Brevard County entre 1988 i 1989 per construir el personatge interpretat per DiCaprio . Segons el 'Daily Mail', James Cameron no ha volgut fer declaracions sobre la notícia, tot i que es preveu que la demanda no prosperarà.