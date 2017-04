Jaume Cabré: "Quan algú ha fet molt de mal l'agafo com a personatge i li dic: 'Vols treballar per a mi'?"

Antoni Bassas conversa amb Jaume Cabré sobre la crueltat d'alguns personatges de l'últim llibre de relats que ha publicat l'escriptor, 'Quan arriba la penombra'. N'hi ha un a qui anomena Tu. "Fins i tot son pare no recorda com es diu. Imagina't una persona d'aquestes característiques. Té totes les cartes per ser un perdedor però deunidó quin camí tria", reflexiona Cabré. L'escriptor descriu com crea els personatges del seu llibre: "Quan t'assabentes d'una desgràcia, que algú ha fet molt de mal, ha matat o qualsevol altra barbaritat, penso en aquesta persona. Em venen tantes preguntes que l'agafo i li dic: 'Vols treballar per a mi?', i el transformo en una altra cosa”.