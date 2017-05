Javier Bardem haurà de pagar 150.000 euros per defraudar Hisenda el 2006 i 2007

El Tribunal Suprem ha obligat l'actor Javier Bardem a fer efectives les sancions imposades per un total de 150.491 euros per defraudar Hisenda en relació a la liquidació de l'IRPF en els exercicis de 2006 i 2007 pels serveis prestats a la seva societat Pinguin Films S.L. Confirma així les sancions imposades de 98.970 i 51.521 euros per infraccions tributàries lleus derivades de la liquidació de l'IRPF corresponents a 2006 i 2007.

Les sancions es van imposar perquè Hisenda considera que Bardem havia de tributar per la remuneració que va rebre de la societat Pinguin Films S.L. –de la qual era administrador i soci únic– pels serveis prestats com a actor.

Segons diu Hisenda, els treballs realitzats per l'artista als seus clients a través de Pinguin Film van ascendir a 851.327,28 euros el 2006 i a 526.199,35 euros el 2007. No obstant això, "sorprenentment" el treball realitzat per Bardem per seva societat (per les mateixes feines que facturava als seus clients) es va valorar en 188.566 euros el 2006 i en 63.000 euros el 2007. Bardem va presentar davant del Tribunal Suprem recursos contra aquestes sancions en considerar que no es pot imposar una sanció al contribuent per una diferència de criteri en el valor de mercat de l'operació que vincula a Pinguin Films i ell mateix.

L'alt tribunal apunta que "la sentència o decisió està en funció de l'examen de les circumstàncies" de les operacions concretes. Afegeix que no "hi ha dubtes interpretatius de la norma que actuïn sempre com una circumstància excloent de la culpabilitat, sinó que l'exigència de culpabilitat de la infracció tributària concorre en uns supòsits i no en altres". El Suprem dóna la raó a l'Agència Tributària que va afirmar que s'aprecia un ànim defraudatori.