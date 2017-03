Javier Perianes fa dialogar Schubert, Debussy i Falla

"Quin és el meu compositor preferit? Si m’ho preguntes avui et diré que Schubert, però a partir de dimecres serà Beethoven perquè a l’abril tocaré l’ Emperador a Polònia”, explicava ahir el pianista Javier Perianes (Nerva, 1978) en una roda de premsa al Palau de la Música, on avui interpretarà obres de Schubert, Falla, Albéniz i Debussy. Perianes parla ràpid, però filant molt prim cada argument i escampant bon humor sempre que ho troba oportú. Per exemple, quan li demanen què pensa del Daniel Barenboim pianista respon que és “un tità de la música”, que si toqués el violoncel també seria imbatible, i per arrodonir l’elogi afegeix: “Si Barenboim hagués sigut el president de la Coca-Cola, no existiria la Pepsi”.

Curiosament, assegura que cada dia li costa més parlar de música. “¿Com puc condensar 45 minuts o explicar un programa en tres frases? És impossible”, diu. Tanmateix, Perianes sí que parla del programa que interpretarà al Palau de la Música, i que ja va tocar dissabte a Girona. Això sí, no fa servir tres frases, sinó moltes més. Diu, per exemple, que ell té “un caràcter hiperactiu” que no li va bé a Schubert, que “cal tocar-lo d’una altra manera”, sobretot al Schubert de les sonates 960 i 664 que ha enregistrat en un disc que acaba de publicar el segell Harmonia Mundi. La 664 la tocarà al Palau, i la 960 la inclourà en els programes de la gira que farà pels Estats Units i Sud-amèrica.

Un fil de correspondències

Perianes assegura que “no n’hi ha prou dient que t’agrada un programa” i que intenta que tingui “coherència”. Dit i fet, defensa la lògica del repertori del concert al Palau com un diàleg entre Viena i Andalusia; o més ben dit, entre la tradició germànica del segle XIX i les correspondències entre l’impressionisme francès i la música de compositors com Falla i Albéniz. “Em venia de gust explicar la relació entre l’homenatge que Falla li dedica a Debussy i La soirée dans Grenade de Debussy, de la qual Falla agafa un dels temes i el posa a l’homenatge -detalla-. Just després ve el preludi més espanyol de Debussy, La puerta del vino, que va compondre arran d’una postal de la Puerta del Vino de l’Alhambra que li va enviar Falla. Tot seguit hi ha un altre preludi, La sérénade interrompue, on Debussy s’inspira en el zapateado de l’Albaicín. Lògicament, després toco El Albaicín d’Albéniz. I per acabar, l’apoteosi i homenatge a la dansa de l’arranjament del mateix Falla de quatre números d’ El amor brujo ”.

Abans de la gira americana, Perianes farà el Concert num. 5 de Beethoven a Polònia, amb la Deutsche Radio Philharmonie dirigida per Joan Pons; Noches en los jardines de España de Falla a Berlín, i el Concert núm. 2 de Saint-Saëns a Hamburg. També obrirà la pròxima temporada de la Filharmònica de Los Angeles sota la batuta de Gustavo Dudamel. I pel que fa als enregistraments, el pianista andalús té previstos discos amb obres de Bartók, Ravel, Chopin i Debussy.