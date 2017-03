Jazz d’etiqueta i pop espanyol manen a Porta Ferrada

La 55a edició del Festival de la Porta Ferrada arrencarà amb un cap de setmana dedicat als duets d’influència jazzística internacional. El festival de Sant Feliu de Guíxols començarà el divendres 14 de juliol amb Toquinho i Maria Creuza, que retran homenatge al compositor Vinicius de Moraes. L’endemà actuarà un altre duet il·lustre, en aquest cas integrat per Michel Camilo i Tomatito, que oferiran una barreja de jazz i flamenc, mentre que diumenge serà el torn de la unió artística formada per Chick Corea i Bela Fleck. “Es tracta de tres duets únics i hipnòtics”, afirma el director del festival, Albert Mallol.

Amb una vintena d’actuacions, el Porta Ferrada es vol mantenir fidel a l’eclecticisme. Entre els noms que passaran pel festival hi ha el pianista i cantant Jamie Cullum (el 21 de juliol -en l’única actuació que farà a Catalunya-), la banda anglesa UB40 i el cantant de rock italià Zucchero. El pop espanyol tindrà un pes important en la programació amb concerts de La Oreja de Van Gogh, Rosario, Vanesa Martín i Antonio Orozco. En clau catalana hi seran presents Jarabe de Palo -que celebrarà els 20 anys de trajectòria-, Love of Lesbian i Els Amics de les Arts amb Animal. També trepitjaran l’escenari del festival Fangoria i La Unión, en un doble concert, i Robe, l’exlíder d’Extremoduro, que presentarà dos discos.

La música clàssica hi tindrà el seu espai amb un recital del tenor Manel Esteve i un concert de producció pròpia del festival a càrrec de la violinista Sarah Chang i el Quartet Gerhard, que tocaran Les quatre estacions de Vivaldi. En dansa s’oferiran dues estrenes a Catalunya: Carmen, l’últim espectacle de la companyia Víctor Ullate, i el muntatge Kemp Dances del coreògraf britànic Lindsay Kemp, que va ser mestre escènic de David Bowie i Kate Bush. La programació es completa amb el festival d’humor Singlot, que dirigeix Andreu Buenafuente i que tindrà lloc del 27 al 29 de juliol. En paral·lel, hi ha programada una actuació de Damaris Gelabert per al públic infantil. Tot i que el festival ja ha revelat gran part de les seves propostes, encara es reserva algunes cartes amagades. Una és la festa de comiat, que tindrà lloc el 19 d’agost. Segons Mallol, la intenció és obrir la porta a un gènere que, fins ara, no s’ha programat al Porta Ferrada.

Superar el rècord històric

El Festival de la Porta Ferrada és el més veterà dels que se celebren a Catalunya. Amb un pressupost d’1,4 milions d’euros (el 30% del qual prové d’aportació pública, i la resta, de patrocini privat i venda d’entrades), el festival s’ha marcat l’objectiu d’arribar aquest any als 40.000 espectadors, que seria el seu màxim històric. Els preus de les entrades oscil·laran entre els 10 i els 80 euros.

Segons la promotora The Project, que s’encarrega de gestionar el Festival de la Porta Ferrada, els últims tres anys han triplicat el nombre d’entrades venudes. L’empresa assegura que l’any passat se’n van posar a la venda 32.000, de les quals se’n van vendre més de 25.000.