Joan Carles Girbés: "Cap editorial treballa per a tot el territori de parla catalana"

Actiu, enèrgic i optimista: aquests tres adjectius defineixen Joan Carles Girbés (Carcaixent, 1974), que des de fa mig any ha assumit la direcció editorial d’Ara Llibres.

Vas decidir molt aviat que et dedicaries professionalment als llibres.

Els pares tenien un quiosc i em passava el dia llegint-hi revistes, llibres i col·leccionables. Llavors vaig tenir un professor de llengua que em va encomanar la passió per la lectura. Vaig estudiar FP, i a les pràctiques finals vaig anar a Bromera. A l’editorial hi treballaven tres persones en un despatx petit -en pocs anys seríem 35-, però per a mi va ser com arribar a la Cinquena Avinguda. Era l’any 1992: encara tenia 17 anys.

Com era el sector editorial valencià d’aquells moments?

Encara es muntaven projectes amb un compromís pel país, amb sacrifici i autodidactisme. En aquell context faltaven materials per a l’ensenyament. Ara toca construir un públic lector lliure, desvinculat d’escoles i instituts. Fa anys que s’han deixat d’encarregar estudis d’hàbits de lectura. Es parlava d’un 2% o un 3% sense comptar els estudiants.

Tot i aquest context desfavorable sempre t’has dedicat al mercat en llengua catalana, des de Bromera, Sembra Llibres i Ara Llibres.

Fa temps que penso que som un únic mercat i que hem de fer llibres que interessin a tota la comunitat lingüística. Però costa: cap editorial treballa per a tot el territori de parla catalana, i això ha de canviar. És un dels meus reptes a Ara Llibres. A Bromera ja vam intentar predicar amb aquest exemple, apostant per traduir autors com John Banville, Orhan Pamuk i Herta Müller. I més del 50% de facturació de Sembra es fa a Catalunya.

Sembra va néixer el 2014. En tres anys ha aconseguit una repercussió notable. Com t’ho expliques?

Amb en Xavi Sarrià vam construir una editorial amb les divises de l’estimació per la llengua i el país, però també la voluntat de treballar des de la normalitat, sense complexos. Vam apostar per llibres que crèiem que havien d’existir, des de La fallera calavera fins a clàssics com Roald Dahl. El catàleg de Sembra és coherent. A més, el disseny és llaminer.

Has passat d’una petita cooperativa a una cooperativa força més gran, la d’Ara Llibres.

He arribat en un moment en què el projecte pot eclosionar. Redissenyarem la col·lecció Amsterdam -que celebra el desè aniversari- i farem més visible l’aposta per construir autors, com ja passa amb Marc Pastor, Jenn Díaz, Colm Tóibín i Toni Morrison. En la no-ficció volem apostar per traduccions que parlin de temàtiques no estrictament catalanes, com Llàgrimes de sal, de Pietro Bartolo, metge a l’illa de Lampedusa. Volem entretenir els lectors, però també mostrar el nostre compromís. I la Bernat Metge serà un complement importantíssim per al nostre projecte.